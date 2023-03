6 NATIONS 2023 - En Écosse, l'Irlande n'a pas tremblé et a fait la différence dans le second acte (7-22). Mais les Irlandais n'ont pas réussi à prendre le bonus offensif. Il leur faudra battre les Anglais pour remporter leur premier Tournoi depuis 2018.

Trois joueurs sortis après 23 minutes, deux talonneurs blessés, un troisième-ligne qui lance en touche. Un temps, on a pensé que Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de foot nous avait prêté sa légendaire “chatte”. Ou "chance" pour les plus polis. Après sa démonstration à Twickenham, la France devait compter sur un faux-pas irlandais, dimanche 12 mars à Murrayfield, pour continuer de croire au sacre final. Et cet enchaînement de faits défavorables aux Irlandais aurait pu aider nos Bleus. Il n'en fut rien. Ces Irlandais résistent à tout.

Au moment de rentrer sur la pelouse, Johnny Sexton et ses coéquipiers se savent en mission. Une victoire aujourd'hui et le Grand Chelem leur tendraient les bras. Alors ils débutent ce match sûrs de leurs forces, précis lorsque le ballon est entre les mains. Fidèles à leur plan de jeu, ils tentent à plusieurs reprises d'enfermer les Ecossais dans leur camp, par des jeux au pied millimétrés. Quelques minutes passent et le premier constat est là, le XV du Trèfle va faire ce qu'il sait faire. Et cela peut faire très mal.

L'Irlande ne ralentit pas sa cadence et s'impose en Écosse !

Trois joueurs irlandais sortis sur blessure

Pourtant, ce sont les Ecossais, eux-aussi toujours mathématiquement en course pour une victoire finale, qui marquent le premier essai de ce match par l'intermédiaire de Huw Jones, bien lancé dans un intervalle par son compère Sione Tuipulotu (7-3, 17e).

Dans cette première demi-heure de jeu, l'Irlande concède cet essai ainsi que les sorties successives de Doris, Sheehan et Henderson. Trois joueurs majeurs du XV de départ qui sortent ? Même pas peur.

Le plus dur est fait, ne reste que le bonus offensif à aller chercher. Mack Hansen, par ailleurs élu homme du match, en est tout proche dans les dernières secondes après une remontée de ballon de près de 50 mètres. Las, la conclusion est bafouillée. Sans bonus offensif, les Irlandais assurent néanmoins l'essentiel, une quatrième victoire en autant de matches. Désormais en bonne posture pour décrocher le Grand Chelem, les Irlandais doivent assurer une dernière victoire face à l'Angleterre. Tout n'est pas encore perdu pour les Bleus, mais en cas de renversement de situation sur la dernière journée, on ne parlerait plus de la "chatte à Dédé" mais bien de celle de Galthié.