Ce samedi en début d’après-midi, l’Italie accueillait le pays de Galles au Stadio Olimpico de Rome et c’est le XV du poireau qui a remporté ce duel entre mal classés. Largement devant à la pause grâce à trois essais (3-22), les Diables rouges ont su conserver leur avance, malgré le retour de l’Italie en seconde période. Ils s’imposent avec le bonus offensif, 17-29.

C’était le match de la peur et c’est le pays de Galles qui l’a remporté. Lanterne rouge après trois journées, l’équipe entraînée par Warren Gatland a battu l’Italie au Stadio Olimpico, 17-29. Ainsi, grâce à ce succès, les Gallois laissent la dernière place du classement aux Italiens, qui se dirigent vers une huitième cuillère de bois consécutive.

Donnée favorite par les parieurs, l’Italie est passée complètement à côté de son début de match, samedi après-midi. Si les partenaires de Lorenzo Cannone ont eu une munition intéressante à jouer avec une pénaltouche dans le camp gallois (3e), le lancer de Nicotera a été contré puis le pays de Galles a mis la main sur le ballon pour ne plus le lâcher. À Rome, les joueurs de Warren Gatland, appliqués et justes, ont ouvert le score grâce à la botte d’Owen Williams (0-3, 7e) puis ils ont marqué le premier essai de la partie un instant plus tard, suite à un bon jeu au pied de Rhys Webb dont le rebond a trompé Pierre Bruno, qui a alors vu surgir Rio Dyer (0-10, 10e).

Un pays de Galles efficace…

Devant son public, l’Italie, plutôt maladroite et empruntée, s’est fatiguée à vouloir remonter les ballons à la main, là où le pays de Galles a proposé un jeu restrictif, mais efficace, puisque Owen Williams a monté de nombreuses chandelles dès que les siens n’avançaient pas. Au quart d’heure de jeu, Tommaso Allan est venu récompenser le bon travail de ses avants en mêlée fermée (3-10, 16e) et sur l'action suivante, alors que l’Italie avait voulu jouer le ballon depuis son propre camp, Liam Williams a profité d’un turnover pour planter, en coin, le deuxième essai de l’après-midi (3-15, 18e).



Peu avant la demi-heure de jeu et après une superbe percée de Paolo Garbisi, l’Italie s’est créé une grosse occasion, mais Ignacio Brex n’a pas réussi à aplatir le ballon dans l’en-but (26e) et dix minutes plus tard, les Gallois, grâce à un groupé pénétrant dominateur, ont alourdi un peu la note puisque Damon Murphy a accordé un essai de pénalité aux Diables rouges (3-22, 35e). Au passage, le capitaine italien Lorenzo Cannone a reçu un carton jaune pour cette faute et son équipe est rentrée aux vestiaires avec un retard de dix-neuf points et un joueur en moins sur le terrain.

Victoire 17-29 du pays de Galles en Italie ! La Squadra Azzurra n'y arrive toujours pas ! pic.twitter.com/vHIwJBXdIB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 11, 2023

… une Italie maladroite

Vexée, l’Italie a réagi au retour des vestiaires. Elle a mis de la vitesse sur ses lancements et a été récompensée avec un essai de Sébastien Negri, qui a alors récupéré un coup de pied par-dessus la défense galloise de Tommaso Allan (10-22, 45e). Sur le renvoi d’Owen Williams, les Italiens ont remonté la moitié du terrain, fait lever le Stadio Olimpico, mais une mauvaise passe de Stephen Varney sur la ligne médiane a mis fin à l’offensive. On a alors cru que l’Italie avait, peut-être, les armes pour renverser la rencontre, mais la Squadra Azzura s’est de nouveau retrouvée à quatorze puisque Pierre Bruno a reçu un carton jaune (46e) suite à un coup de coude au niveau de la gorge de Wyn Jones.



En infériorité numérique, l’Italie a cédé pour la quatrième fois de l’après-midi lorsque Rhys Webb a trouvé une brèche dans l’axe d’un ruck avant de parfaitement bien jouer son deux contre un avec Taulupe Faletau, qui a alors terminé le travail (10-29, 51e). Fatiguée, maladroite, mais généreuse, l’Italie s’est mise à rêver d’une fin de match un peu folle lorsque Juan Ignacio Brex, servi par Pierre Bruno, a ramené son équipe à douze points (17-29, 68e).



Et les Transalpins ont eu plusieurs occasions dans le “money-time” avec une pénaltouche dans les 30 mètres gallois (72e), une percée du Vannetais Edoardo Iachizzi (74e) ou une mêlée à cinq mètres de l’en-but adverse (75e). Mais à chaque fois, une faute de main est venue gâcher l’offensive, et l’Italie a perdu pour la quatrième fois d’affilée dans ce Tournoi, 17-29.