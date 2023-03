6 NATIONS 2023 - Après sa victoire historique à Twickenham face au XV de la Rose, le XV de France peut encore croire à la victoire finale et conserver son trophée.

Net vainqueur (53-10) de l'Angleterre samedi à Twickenham, le XV de France peut encore espérer remporter le Tournoi des 6 Nations pour la deuxième année consécutive. Le scénario de ce dimanche entre l'Ecosse et l'Irlande pourrait aider les Bleus qui sont revenus dans la course avec 15 points (3 victoires bonifiées) et un bilan positif de + 46 points, alors que l'Irlande avec un match en retard dispose d'un bilan de +51 (15 points également).

Pour rappel, marquer quatre essais offre un point de bonus offensif. Perdre de sept points ou moins un bonus défensif. En cas d'égalité, c'est d'abord le goal-average qui prévaut, avant le nombre d'essais inscrits sur l'ensemble des rencontres. Après cela, si égalité encore il y a, les deux équipes sont classés ex-aequo. Quels sont les scénarios qui pourraient permettre aux Bleus de remporter le Tournoi ? On vous explique tout.

La France a son destin en main

L'Irlande perd en Ecosse sans prendre de bonus

C'est le seul scénario qui permettrait au XV de France d'avoir son destin en main lors de la dernière rencontre et la réception du pays de Galles samedi prochain (15h45). Si l'Ecosse venait à l'emporter cet après-midi sur les coéquipiers de Jonathan Sexton avec un écart de plus de sept points, les privant ainsi de bonus défensif, les Bleus prendraient donc les commandes du classement avec un goal-average supérieur. Ce scénario ne tient uniquement si les Ecossais ne gagnent pas de plus de 23 points d'écart en marquant quatre essais ou plus.

La France n'a plus son destin en main mais gagne le Tournoi

L'Irlande s'incline mais prend un bonus

Toujours en lice pour réaliser le grand chelem (ce qui offrirait obligatoirement la victoire au Trèfle bien sûr), les Irlandais vont être attendus à Murrayfield par des Ecossais qui rêvent de faire chuter la bande d'Andy Farrell. Une défaite irlandaise en Ecosse pourrait ne pas suffire pour les Bleus. En effet, si la sélection du Trèfle prend un point la faisant passer à 16 longueurs, il faudrait impérativement que les Bleus s'imposent au Stade de France contre le pays de Galles le week-end prochain, avec le bonus il va s'en dire, mais aussi que l'Irlande ne s'impose pas avec le bonus offensif face à l'Angleterre dans une semaine. Sinon, avec 21 points, les Bleus ne pourraient pas dépasser les Verts.

L'Écosse bat l'Irlande avec le bonus et plus de 23 points d'écart

C'est le scénario le plus difficile à imaginer, mais on ne sait jamais. Si l'Ecosse bat l'Irlande avec le bonus et plus de 23 points d'écart, ils passeraient devant la France au classement et auraient les cartes en main pour gagner le Tournoi. En jouant l'Italie, qui se dirige vers la cuillère de bois, les "Scots" ont de fortes chances de s'imposer avec le bonus offensif et un large score, et priveraient les Bleus d'un nouveau sacre. Il faudrait alors compter sur une victoire italienne pour que le XV de France conserve son trophée.

L'Irlande s'impose en Ecosse

Pour la bande à Galthié ce serait la situation la plus délicate pour continuer de croire à la victoire finale. Avec un succès non bonifié, les hommes d'Andy Farrell prendraient une avance de quatre points soit un total de 19 points. Ce qui obligerait d'une part les Bleus à s'imposer le week-end prochain avec bonus et surtout que l'Irlande s'incline sur sa pelouse contre les Anglais pour reprendre l'avantage à la différence de points.

Si les Irlandais s'imposent avec le bonus, là aussi rien ne sera définitif mais seule l'option d'une victoire bonifiée la plus large possible contre le pays de Galles, combinée à une défaite irlandaise à domicile sans bonus, permettrait aux Bleus de gagner le Tournoi.

On se dirige donc vers un match à trois pour la victoire finale dans le Tournoi. Un duel qui avec un succès de l'Ecosse ce dimanche se renforcerait, ou se limiterait en cas de défaite écossaise, à une bataille entre l'Irlande et la France. Avantage au Trèfle donc au moment d'entrer dans les derniers moments de la compétition. Mais Fabien Galhtié l'a une fois de plus répété hier après le succès français : "on n'a pas encore lâché le trophée".