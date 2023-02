6 NATIONS 2023 - Depuis plusieurs jours, on entend parler d'une fronde au sein de l'effectif de la sélection galloise. Une menace de grève pour la rencontre de ce samedi face à l'Angleterre est même évoquée. On récapitule pour vous les détails de cette bataille qui arrive au pire moment pour le pays de Galles.

La semaine passée, le 13 février pour être précis, un appel à l'aide est fait par un membre actuel du pays de Galles dans les colonnes du Daily Mail. Dans une profonde tristesse, un titulaire des deux premières rencontres de la compétition déclare : "Je n'arrive pas à croire que je suis à cinq mois de la fin de mon contrat, à huit mois de la Coupe du monde et mon avenir n'est pas encore certain. Je ne peux pas demander de prêt à la banque et je suis sous antidépresseurs. Si jamais je me blesse gravement, ma carrière sera sans soute terminée. Et pendant ce temps, la fédération gagne des dizaines de millions d'euros.".

Must be nice knowing u can still provide for your kids in about 4months…. — Willis Halaholo (@whalaholo) February 14, 2023

Soutenue par de nombreux joueurs, dont Willis Halaholo, cette déclaration lance une guerre désormais connue de tous entre d'un côté les joueurs du XV du Poireau, et de l'autre côté la Fédération galloise. Elle va aussi, et surtout, laisser planer le doute qu'une grève face à l'Angleterre est possible, ce qui serait une première depuis que le Tournoi compte l'Italie dans ses rangs. Le cœur du problème se trouve dans la négociation des contrats pour les saisons à venir. Les meilleurs salaires qui pourraient leur être proposés pour les prochaines années sont aujourd'hui de 280 000£, contre 400 000£ actuellement. Une autre bataille menée actuellement par certains cadres se trouve dans la suppression de la règle des 60 sélections, le minimum nécessaire pour pouvoir être appelé en sélection nationale tout en jouant à l'étranger.

Des problèmes qui ne finissent pas de s'accumuler

Depuis, les problèmes ne font que de se multiplier pour le PRB, la Fédération galloise, qui semble plus que jamais dans une impasse face à la pression des joueurs. Josh Adams, ailier titulaire de l'équipe de Warren Gatland et Lion Britannique, pourrait partir à l'étranger, alors que plusieurs clubs français sont intéressés par son profil.

Cette semaine encore, Alun Wyn Jones et ses partenaires ont brandi la menace de la grève comme argument pour parvenir à leur but et ne pas perdre la face dans un duel avec la Fédération qui n'augure rien de bon pour la suite du Tournoi. Une menace qui a de nouveau fait surface ce mardi, avec l'annulation de l'annonce de son équipe pour la rencontre de ce week-end.

Warren Gatland, le sélectionneur néo-zélandais du pays de Galles, s'est rangé du côté de ses joueurs plus tard dans la journée, une première depuis que le conflit a explosé aux yeux du grand public. Un ultimatum a été posé au PRB pour ce mercredi, pour que les demandes des joueurs soient respectées. Avec cette menace grandissante de la grève face au XV de la Rose en arrière-plan.