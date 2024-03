Le XV de France a retrouvé des couleurs au pays de Galles avec ce franc succès 45-24. Parmi les satisfactions de cette rencontre, le retour de la discipline mais aussi les jeunes qui ont assuré la relève !

Les princes de Galles adoubés

Entre les absents (Dupont, Ntamack, Jalibert, Danty...) ou les joueurs peu performants (Woki, Aldegheri, Gabrillagues, Lucu...) Fabien Galthié avait décidé de faire des choix forts pour ce déplacement toujours hostile au Principality Stadium. Des décisions payantes. Nolann Le Garrec (21 ans) a été élu homme du match, a marqué un essai et sa chistera est encore dans toutes les mémoires. Léo Barré n'a pas eu froid aux yeux et a relancé bon nombre de ballons. Aligné en premier centre, lui l'habituel 13, Nicolas Depoortere a connu un match frustrant mais excellent dans les tâches de l'ombre. Il a été souvent au soutien offensivement et a été de nombreuses fois utilisé en leurre, comme sur le premier essai des Bleus. Mais, en l'absence de Posolo Tuilagi, Romain Taofifenua a montré que les vieux briscards n'avaient pas dit leur dernier mot...

La discipline de retour

Il paraît qu'il faut moins de dix coups de sifflet en sa défaveur pour gagner une rencontre de rugby. Après les 13 concédés contre l'Italie, les Bleus ont rectifié le tir. Ils ont encore fait mieux à Cardiff avec seulement trois pénalités concédées ! Luke Pearce a sanctionné les Bleus après un ballon gratté par Tommy Refell (2e), quand Gaêl Fickou a roulé au sol avec la balle (38e) et suite à une faute au sol de Romain Taofifenua (75e). Selon Opta, il s'agit tout simplement du meilleur total de l'histoire du rugby français dans le Tournoi des 6 Nations. C'est aussi le meilleur total dans la compétition depuis février 2018, quand les Gallois n'avaient concédé que deux coups de sifflet contre les Anglais.

Des velléités offensives

Personne n'a oublié ces images insoutenables où Thomas Ramos et Finn Russel s'échangeaient des coups de pied de manière stérile sur la pelouse de Murrayfield. Lors de cette rencontre en Ecosse, les Bleus avaient tapé 41 fois au pied. Changement de stratégie à Cardiff avec la titularisation de Nolann Le Garrec, plus joueur que Maxime Lucu à la mêlée. Replacé à l'ouverture, Thomas Ramos s'est parfaitement entendu avec le Breton et les deux joueurs ont mis du rythme à cette rencontre.

"Le Garrec, franchement chapeau"

Ils se sont appuyés sur la puissance des Uini Atonio, Emmanuel Meafou puis de Peato Mauvaka et de Romain Taofifenua pour mettre les Bleus dans l'avancée avant d'écarter la balle. À l'arrière, Léo Barré n'a pas changé sa manière de jouer qui a fait sa force avec le Stade français. Il n'a pas hésité à relancer bon nombre de ballons. Cette repossession était peut-être ce qu'il manquait à cette équipe depuis le début de ce Tournoi. Les Anglais ayant eux aussi décidé de remettre la main sur le ballon comme ils l'ont montré face à l'Irlande, le match entre le XV de France et le XV de la Rose promet de sacrées étincelles !

Une défense encore perméable

C'est le point noir de cette belle soirée galloise : la défense tricolore. De retour dans son jardin de Principality Stadium, Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense française, n'a pas dû se satisfaire des essais encaissés, encore.

Sur le premier, après un plaquage offensif de Julien Marchand et un ballon tombé par Adam Beard, Rio Dyer a ramassé le ballon et a transpercé la défense en allant... tout droit. Un essai encaissé trop simplement. Si un joueur a gêné Charles Ollivon au moment d'aller plaquer, il y a le Toulonnais et Damian Penaud qui sont montés en pointe. Un peu derrière eux, Thibaud Flament et François Cros sont aussi en avance sur la ligne défensive tricolore mal équilibrée : il y a un quatre contre un côté gauche en faveur des Gallois quand huit Français sont à droite du ruck, face à cinq Gallois... Léo Barré étant monté dans la ligne pour compenser ce sous-nombre et Louis Bielle-Biarrey, l'ailier côté ouvert, n'ayant pas compensé cette absence de deuxième rideau, Rio Dyer a juste dû courir plus vite que l'arrière parisien lancé dans un sauvetage désespéré...

Sur le deuxième essai, c'est en attaquant la zone du 10 que les joueurs de Warren Gatland ont percé la défense française. Le troisième essai arrive après des passes dans un petit espace. Avec le retour de Marcus Smith et la vitesse des arrières anglais, méfiance...