Les Bleus s'imposent en Écosse aux forceps grâce notamment à un essai de Bielle-Biarrey dans les dernières minutes (16-20). Longtemps contrariés par les pensionnaires de Murrayfield, englués dans un jeu d'occupation et une stratégie minimaliste, les Français s'imposent au final alors qu'un arbitrage vidéo, invalidant un essai des hommes de Townsend, aurait pu coûter le succès dans les dernières secondes.

C'était une confrontation attendue et prisée pour les passionnés, entre des Écossais désireux de prolonger la victoire en terre galloise la semaine précédente et des Bleus transparents face à l'Irlande, à la recherche d'une victoire pour chasser les doutes. Et cela débutait plutôt mal avec une infiltration dans le couloir de Paterson, qui n'était pas prévu au coup d'envoi, pour servir White à son intérieur, pour un essai plein d'envie (7-0, 9 ème). De quoi glacer les Français dans la fraîcheur de Murrayfield, même si Ramos récompensait les Bleus sur une incursion réussie (7-3, 13 ème). Souffrants d'un relatif manque de précision sur leurs possessions, les hommes de Fabien Galthié subissaient la plupart du temps et montraient parfois des signes de relâchement dans les points de rencontre.



Russell, tantôt joueur, parfois pragmatique, tapait les pénalités pour asseoir cette domination visible au tableau d'affichage et dans les comportements (13-3, 30 ème). Alors que les Tricolores accumulaient les sanctions, le déclic survenait. Sur une fixation notable de la défense calédonienne, Fickou allait en terre promise sur une passe sautée judicieuse de Jalibert (13-10, 32 ème). Un retour salvateur bien que rapidement balayé par des locaux déchaînés dans les ultimes instants de la première période. Atonio sera sanctionné d'un carton jaune suite à un plaquage haut à l'épaule, mais les Français ne rompaient pas sur leur ligne, avec la dernière mêlée remportée. Un indice pour la suite ?

Une stratégie d'occupation déroutante

Alors que le deuxième acte était une démonstration complète d'une stratégie autour du jeu au pied et d'une occupation à outrance, les deux formations se jaugeaient. Russell rajoutait trois points de plus à l'heure de jeu et les Français ne brillaient pas dans leur organisation offensive (16-10, 59 ème). Le public de Murrayfield houspillait même les acteurs face à tant de désintérêt pour le jeu à la main. Un éclair, comme souvent dans ce genre de scénario, viendra débloquer la situation. Bielle-Biarrey, certainement frustré, prenait ses responsabilités. Un coup de pied recentré et une course limpide, permettait aux Bleus de reprendre la main (16-17, 72 ème). Ramos rajoutera trois unités après un bel effort sur ballon porté (16-20, 76 ème). Pas suffisant pour s'éviter une immense frayeur dans la dernière seconde et un interminable arbitrage vidéo en faveur finalement des Tricolores sur un essai refusé aux locaux.



L'Écosse n'a pu contrarier l'envie française d'inverser le cours des choses sur la fin. Malgré son éternelle dynamique offensive, le XV du Chardon a fait preuve d'une absence de réalisme trop flagrante pour rafler la mise et rate le coche à quelques centimètres de la terre promise sur la dernière action.

La réplique était attendue et souhaitable. Elle est survenue par miracle, fruit d'un match décousu sur tous les registres. Fabien Galthié et ses hommes ont rectifié le tir par intermittence, renouant ainsi avec le succès et apaisant timidement le tumulte qui grossissait autour d'eux. Les Français ont remis les pendules à l'heure pour le niveau comptable, et devront s'efforcer de convaincre bien plus encore face aux Italiens lors de la prochaine levée pour engendrer une nouvelle dynamique.