Nolann Le Garrec a totalement réussi sa première titularisation avec le XV de France. Il a sidéré le Principality Stadium par un geste, extraordinaire de culot. Une chistéra XXL qui a marqué les esprits.

33ème minute, Nolann Le Garrec réussi le geste technique de l’après-midi. Après une chandelle volleyée par Penaud, le demi de mêlée du Racing 92 récupère le cuir et envoie une énorme chistera instantanée de plus de 20 mètres vers Ramos au milieu du terrain, ce qui sidère à la fois la défense galloise et la foule du Millenium. Bielle-Biarrey et Depoortere se retrouvent avec une excellente balle d’attaque qui échouera en touche.

Mais le culot et la maîtrise de Le Garrec ont sonné comme un hommage à un ancien pensionnaire de l’Arms Park, Gareth Edwards, le demi de mêlée le plus talentueux de l’Histoire….avant que Dupont n’arrive. La partie de La Garrec ne se limite pas à cette prouesse technique, puis qu’il avait marqué lui-même à la 29e, une petite valise au ras d’un regroupement, après avoir envoyé Fickou au mastic.

Sacré "homme du match"

Avec Fickou, Nolann le Garrec était le Français dont la prestation était la plus attendue. Les deux cas n’étaient pas comparables, Meafou était attendu comme un phénomène et une attraction en soi. Nolann Le Garrec profitait lui d’un vide laissé par l’absence d’Antoine Dupont et les dernières sorties décevantes de Maxime Lucu. Une porte s’ouvrait pour lui, au moins jusqu’au retour du phénix du rugby tricolore. Il a saisi l’occasion sans complexe, il a bien joué la carte de l’alternance, il a laissé ses avants travailler quand il le fallait. Il a distribué le jeu avec vivacité quand les circonstances le commandaient, vers des hommes lancés ou vers son numéro 10. Il s’est acquitté de la dose quasi réglementaire de coups de pied dans la boîte (l'un d'entre eux fut estimé un peu trop court).

Nolann Le Garrec a été brillant, mais finalement sans surjouer, nullement grisé par le contexte d’une rencontre assez vite promise aux Tricolores, même si le score restait étroit à la pause. Mais les Français étaient les plus puissants, ils ont posé leur main de fer sur la deuxième période. Toutes les conditions étaient réunies pour que Le Garrec, sorti à la 72e, récolte le fruit de sa première presque impeccable. Le titre officiel d’"Homme du match". Sceptre symbolique mais jamais anecdotique pour une première titularisation sur la scène internationale.