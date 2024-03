Avec cette victoire à Cardiff ce dimanche (45-24), le XV de France a retrouvé de l'allant. Si la défense a été encore trop perfectible, les médias étrangers ont souligné la puissance du paquet d'avants mais aussi la fougue de la jeunesse dans les lignes arrières, symbolisée par Nolann Le Garrec, auteur d'un match majuscule.

Les journalistes gallois regardent-ils le Top 14 ? Ou tout simplement est-ce la différence entre la télévision et la réalité du terrain ? "L'après-midi du pays de Galles s'annonçait long, tant le pack français était imposant. Les premières charges du colossal deuxième ligne Emmanuel Meafou et de l'énorme pilier Uini Atonio ont suffi à faire frémir la tribune de presse", écrivait le Wales Online. Warren Gatland et ses protégés ont dû partager cette opinion après 51 minutes à côtoyer les deux colosses français sur le terrain, et non depuis un perchoir du Principality Stadium. Malgré la défaite de leurs compatriotes, nos confrères gallois ont cependant pensé que le XV du Poireau avait trouvé la solution pour perturber le XV de France : "Le pays de Galles avait identifié le demi d'ouverture Thomas Ramos comme le maillon faible de la ligne défensive française."

La France a fait appel à de nombreux jeunes joueurs qui ne seront pas ennuyeux à regarder

"Si la France avait perdu, c'est elle qui aurait été proche de la cuillère de bois, et non le pays de Galles. L'indignité après des sommets si récents." Les Anglais du Guardian n'y vont pas par quatre chemins, mais comment leur donner tord sur ce coup-là ? Moins de 24h après ce sommet de rugby entre Anglais et Irlandais à Twickenham, les sujets de sa Majesté n'étaient visiblement pas encore redescendus de leur nuage au moment de visionner cette rencontre à l'heure du thé. "Si la défense est un baromètre du désespoir, le pays de Galles et la France jouaient comme s'ils étaient déjà en vacances. Certains manques de structure et de vigueur ont dû être alarmants, surtout si l'on s'appelle Shaun Edwards, qui est réputé pour beaucoup de choses et qui n'est pas un entraîneur de défenses passives", ont-ils écrit. Difficile de leur donner tort là aussi, malheureusement...

Ils ont, en revanche, apprécié les jeunes Français et la fraîcheur qu'ils ont amenée dans cette rencontre : "La défense a parfois semblé en option, mais c'est souvent le cas lorsque l'attaque est tranchante. Pour ce match, la France a fait appel à un grand nombre de nouveaux joueurs, y compris à des arrières qui, selon les premières indications, ne seront pas ennuyeux à regarder. Léo Barré, au poste d'arrière, semble impérial balle en main, et plus nous verrons Nicolas Depoortere dans le même registre, mieux ce sera. Nolann Le Garrec, lui, a réalisé un match fantastique." Nos confrères du Guardian pourront observer la fougue de la jeunesse tricolore de plus près, ce samedi à 21h, à Lyon.

Léo Barré fait partie de cette jeunesse triomphante. Midi Olympique - Patrick Derewiany

Après ce probant succès contre les Irlandais, même les reporters anglais se sentent sûrs de leurs forces au moment de débarquer dans la capitale des Gaules. "L'Angleterre n'a pas battu les Bleus en France depuis qu'elle a remporté son dernier grand chelem en 2016 et même si Borthwick prédit "un défi plus important et plus physique", la confiance est de mise après que les Anglais se sont débarrassés de la défaite décevante contre l'Écosse", ont écrit les journalistes du Guardian.

Toujours outre-Manche, le Daily Mail a lui évoqué un "affrontement ultime des styles. Le pays de Galles a en effet joué vite et a beaucoup ouvert. Mais cela n'a pas payé et ils ont succombé à la puissance gauloise dans le dernier quart d'heure du match. Au final, c'est la force brute qui l'a emporté. La réalité pour Gatland est que son équipe a désormais perdu 11 de ses 12 derniers matchs des Six Nations."

Le Garrec chouchou de la BBC

Allez dans l'onglet "Rugby union" sur le site internet de la BBC et il n'y a que pour un seul homme : Nolann Le Garrec ! Nos confrères anglais ont même réalisé une vidéo où ils compilent des angles différents de cette chistera qu'ils ont qualifiée "d'incroyable. Le Garrec s'est inspiré de Dupont en effectuant une audacieuse chistera de 35 mètres pour ouvrir une brèche sur l'aile." L'ancien international anglais Ugo Monye, consultant pour la chaîne britannique, a souri au moment d'analyser cette folle action : "C'est le geste le plus inutile mais aussi le plus brillant que je n'ai jamais vu dans le Tournoi des 6 Nations."

Si, comme tous les Français, les journalistes anglais ont revisionné cette folle passe du demi de mêlée, ils ont apprécié la performance du joueur de 21 ans, et ils l'ont fait savoir : "L'absence d'Antoine Dupont est la raison principale de la médiocre campagne des Français. Sans leur talisman, ils ont perdu leur étincelle et leur énergie en attaque et n'ont enregistré qu'une seule victoire un peu fortuite. La performance de Le Garrec a démontré qu'il est l'homme qu'il faut pour remplacer Antoine Dupont." Après ce geste fou, il ne reste plus à Nolann Le Garrec qu'à guider les Français vers une victoire dans le Crunch pour définitivement entrer dans le cœur des Français, peut-être moins dans celui des journalistes de la BBC...