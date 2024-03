Contre le pays de Galles, les Bleus ont drastiquement changé leur stratégie. Fini la fameuse dépossession, place à une équipe de France qui tient le ballon. Dans La Troisième Mi-temps, nos journalistes se félicitent de ce changement de style de jeu qui semble plus convenir aux joueurs qui composent cette équipe.

C'est peut-être ce qui a empêché à Maxime Lucu et Matthieu Jalibert - qui s'est blessé contre l'Italie - de s'exprimer pleinement lorsqu'ils étaient aux commandes du jeu du XV de France : un style qui colle à leur image. En donnant parfois l'impression d'être bridés, la charnière bordelaise n'a semblé que l'ombre d'elle-même. En récupérant les clés du camion, Nolann Le Garrec et Thomas Ramos ont aussi hérité d'un style de jeu qui leur correspond davantage. De longues séquences balle en main, des prises d'initiatives, peu de jeux au pied... Force est de constater que cela a payé.

Les joueurs décomplexés

Dans La Troisième Mi-temps, nos journalistes soulignent le virage pris par Fabien Galthié et son staff et mettent en avant l'attitude des Français qui ont semblé plus relâchés et audacieux. Tenter, quitte à accepter une logique part de déchets. "Avec une charnière Le Garrec-Ramos, tu ne peux pas jouer la dépossession" affirme notre journaliste Paul Arnould. Ce dernier encourage à ce que la stratégie mise en place par le sélectionneur français soit cohérent avec l'adversaire qui se présente face aux Bleus, et les joueurs qui composent son équipe.

