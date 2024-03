Le demi de mêlée du XV de France Maxime Lucu s'est exprimé dans les colonnes de Sud Ouest. Il est notamment revenu sur les critiques qui ont été nombreuses à l'encontre de la charnière ces dernières semaines et avoue qu'elles l'ont impacté moralement.

"J'ai crié quand j'ai aplati". Lors de la dernière action du match entre le pays de Galles et la France, dimanche à Cardiff, Maxime Lucu a vécu une véritable délivrance. Le demi de mêlée, remplaçant au coup d'envoi du match pour la première fois du Tournoi des 6 Nations 2024, a inscrit son premier essai sous le maillot frappé du Coq, après avoir été au soutien de son ailier Damian Penaud. À la fin du match, il savourait dans les colonnes de Sud Ouest : "Comme tout le monde le sait, la période n'est pas évidente pour l'équipe de France. Et elle ne l'est pas pour moi d'un point de vue individuel non plus. Marquer, c'est important pour la confiance."

"Le Garrec, franchement chapeau"

Dans la Troisième Mi-Temps, nous sommes revenus sur la perf' du 9 du Racing 92, et quelle perf' !!!



Cette réalisation a libéré le très expressif Lucu, rongé par les critiques ces derniers temps. Titulaire au début du Tournoi, le Bordelo-Béglais portait sur ses épaules la lourde responsabilité de remplacer Antoine Dupont, indisponible pour la compétition cette année. Mais tout ne s'est pas prévu et après de mauvaises prestations, Lucu a été remplacé par Nolann Le Garrec pour le match face au pays de Galles. Un déclassement qui était dur à vivre : "Il a fallu laisser passer l'orage. C'est forcément difficile, mais ce sont des moments par lesquels il faut passer."

"Quand l'attaque va mal, il est évident qu'on ne va pas parler du numéro 5 ou de l'ailier"

Lui comme son compère de la charnière Matthieu Jalibert ont alors été au centre des critiques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Une tempête à laquelle n'était pas habitué Lucu, plutôt très apprécié et jugé comme irréprochable par les supporters de son club. Lucu expliquait : "L'équipe est pointée du doigt parce qu'elle joue mal collectivement. Forcément, c'est la charnière qui ramasse. Ça se passe comme ça de tout temps. Quand l'attaque va mal, il est évident qu'on ne va pas parler du numéro 5 ou de l'ailier. C'est la charnière qui dirige le jeu, ce sont les leaders de jeu qui doivent mener l'équipe. Sur ces trois matchs, c'est évident qu'on ne l'a pas fait de la meilleure des manières. Les critiques sont justifiées mais ce serait mentir de dire que ça ne me touche pas personnellement. Quand on passe 35 minutes dans les 22 mètres face à l'Italie et qu'on ne marque pas, c'est forcément que quelque chose ne va pas. Notre connexion a peut-être moins bien fonctionné parce que, étant sous pression, on a voulu vite marquer pour prendre le score".

Alors que le crunch arrive ce samedi, lors de la dernière journée, Lucu voudra, à l'instar de l'équipe, confirmer la belle prestation face au pays de Galles pour finir le Tournoi de la meilleure des manières et clore ces semaines "pas très rigolotes".