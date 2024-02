Danty a vu rouge face à l'Italie et sera suspendu pour le 3e match du Tournoi face au pays de Galles. Qui pour le remplacer ? Tour d'horizon des candidats avec David Darricarrère - entraîneur des arrières du Castres olympique, vainqueur du Tournoi 2018 et des Mondiaux 2018 et 2019 avec les Bleuets - avant l'avis final de Philippe Sella, trois-quarts le plus capé du rugby tricolore.



Exclu face à l'Italie (13-13), Jonathan Danty a été suspendu cinq semaines par la commission de discipline et manquera le prochain rendez-vous des Bleus face au pays de Galles, le dimanche 10 mars prochain. Pas vraiment un casse-tête pour Fabien Galthié, car les solutions ne manquent pas au poste de trois-quarts centre. Tour d'horizon des candidats potentiels.

Moefana : le candidat naturel

23 ans, 26 sélections, UBB

Il apparaît comme le candidat le plus légitime aux yeux du sélectionneur. Il est en tout cas le seul centre autre que Fickou et Danty à avoir eu du temps de jeu dans ce Tournoi des 6 Nations. Il est aussi le plus expérimenté derrière le Racingman et le Rochelais, et connaît parfaitement ce poste pour y évoluer avec le statut de titulaire en club. En prenant l'hypothèse selon laquelle Gaël Fickou resterait en place, le profil de Yoram Moefana semble le mieux correspondre au jeu français. La grande capacité du Bordelais à gagner ses duels a fait du bien aux Bleus sur chacune de ses entrées, et son coup de reins lui permet de trouver des solutions dans les défenses adverses et de libérer des espaces. Sans oublier sa polyvalence à l'aile. Assurément le choix le plus naturel à cette heure.

L'œil du technicien David Darricarrère Moefana est celui qui a passé le plus de temps dans le groupe, qui était remplaçant sur les premiers matchs et qui connaît donc le mieux le système. Oui, c'est entre guillemets le candidat logique. Son profil de puncheur lui permet d'avoir souvent de l'avancée sur la ligne d'avantage. Il y a toujours le débat sur le profil du numéro 12. Je pense que toutes les associations sont possibles. En tant qu'entraîneur, le mieux est d'avoir un premier centre capable de tout faire, c'est-à-dire à l'aise en point de fixation au milieu du terrain, mais aussi avec une habileté, une gestuelle, qui lui permet de faire jouer autour de lui ou d'aller chercher les extérieurs. Il faut utiliser les qualités de chacun et il y a d'autres joueurs qui postulent avec un profil différent. Tout dépend de ce que veut mettre en place le staff.

A lire aussi : 6 Nations 2024 - L’heure des choix forts pour Fabien Galthié et son XV de France

Depoortere et Gailleton : la jeunesse au pouvoir

Nicolas Depoortere : 21 ans, 0 sélection, UBB

Émilien Gailleton : 20 ans, 1 sélection, Section paloise

Disons tout de suite les choses : Nicolas Depoortere et Émilien Gailleton jouent très peu numéro 12, et sont quasiment toujours utilisés comme des seconds centres que cela soit à l'UBB ou avec la Section paloise. Néanmoins, doublon oblige, le talentueux Bordelais a disputé 80 minutes le week-end dernier avec le 12 dans le dos et a même été associé au Palois lors du 6 Nations U20 2023. Ceci étant posé, il ne serait pas illogique de voir l'un des deux débuter sur la pelouse du Principality Stadium face aux Gallois tant les deux ont impressionné depuis le début de la saison. Et malgré leur inexpérience au niveau international, ils connaissent bien le groupe France pour y enchaîner les rassemblements depuis le début du Tournoi.

En imaginant Fickou conserver la confiance du staff malgré des performances mitigées, une réorganisation est possible. En effet, le Racingman a longtemps évolué numéro 12 en bleu à l'époque où il formait la paire avec Virimi Vakatawa.

L'œil de Darricarrère Ce sont deux très bons joueurs qui peuvent parfaitement jouer avec un profil différent comme celui de Gaël Fickou. Ils ont aussi évolué ensemble, et les associer serait un pari osé mais cohérent à mes yeux, même si Fickou est le joueur français qui a le plus d'expérience au niveau international. Tout changer ? Toutes les équipes connaissent des coups de moins bien, et les joueurs aussi que cela soit physique ou mental. Il faut savoir leur redonner confiance, parfois leur permettre de recharger les batteries. Tôt ou tard, ces jeunes auront leur mot à dire, et, bien entourés, ils sont capables de réaliser de belles choses. L'équipe de France est riche à ce poste. Il y a la maturité avec Fickou, Danty, Moefana, et la jeunesse et la fougue avec ces jeunes joueurs.

Barassi et Vincent : les grosses cotes

Pierre-Louis Barassi : 25 ans, 3 sélections, Stade toulousain

Arthur Vincent : 24 ans, 18 sélections, Montpellier

Le Toulousain et le Montpelliérain partent de plus loin dans la hiérarchie et semblent hors course dans l'immédiat. Pierre-Louis Barassi a connu de nombreux pépins physiques mais vient d'enchaîner deux matchs plein avec son club. Il possède une large palette de jeu et il est le seul candidat au poste dépassant les 100 kilos sur la balance. Arthur Vincent a pour lui l'avantage du vécu commun avec le reste du groupe France depuis l'arrivée de Fabien Galthié en 2020, et une polyvalence qui plaît au sélectionneur. Il a participé aux deux premières rencontres du Mondial avant de disparaître des feuilles de matchs.

L'œil de Darricarrère Je connais bien Arthur et Pierre-Louis pour les avoir eus en tant qu'entraîneur avec les moins de 20 ans. En 2018, ils ont joué ensemble et leur association marchait très bien, même si nous avions aussi un style de jeu différent. En ce moment, ils reviennent très fort. Ils n'ont pas été pris jusqu'à maintenant mais c'est certain qu'on les reverra. Avec Arthur Vincent et Pierre-Louis Barassi, il y a de la vitesse, de la perforation, des mains.

Philippe Sella, ancien centre de légende du XV de France (111 sélections) tranche

Je pense que Moefana et les jeunes Depoortere et Gailleton sont sur le podium pour se disputer la place de titulaire. Ce sont trois joueurs de très haut niveau, qui seront en concurrence pendant de longues années en équipe de France. À mon avis, Fabien Galthié va opter pour Moefana, qui a plus d'expérience que les deux autres, et qui correspond peut-être plus à ce poste de premier centre. Il s'exprime parfaitement dans les petits espaces grâce à son centre de gravité assez bas et il a l'avantage d'avoir déjà évolué à plusieurs postes en équipe de France. Mais personnellement, j'associerai un jeune avec Fickou. Sans remettre en cause les qualités de Moefana qui a tout pour être performant, j'adore Depoortere et Gailleton car ils amènent de la vie sur le terrain. Ils osent et provoquent l'inquiétude des défenses adverses. Ils sont aussi bien bâtis donc en mesure d'évoluer dans un registre puissant, mais ils ont cette présence dans la course, dans le déplacement, dans leur capacité à couvrir davantage de terrain : c'est assez impressionnant. Ils s'éloignent du registre plus classique qu'on demande à Moefana. Après, choisir entre les deux est délicat car ils ont un niveau similaire. L'affectif entre en jeu car je connais bien Émilien pour l'avoir vu débuter à Agen. Allez, pourquoi pas le voir commencer avec Gaël Fickou !

Il faudra encore attendre la semaine prochaine pour connaître le choix final de Fabien Galthié. Au poste de trois-quarts centre, seuls Gaël Fickou et Yoram Moefana sont protégés par la convention LNR-FFR pour la 17e journée de Top 14.