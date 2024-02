Ce lundi, au lendemain du match nul des Bleus face à l'Italie (13-13), le XV de France a communiqué la liste des joueurs protégés par la convention LNR-FFR. Ces 19 internationaux ne pourront pas prendre part à la 17ème journée de Top 14. Parmi eux, le jeune perpignanais Posolo Tuilagi ou encore le troisième ligne toulousain Alexandre Roumat.

La France a concédé un match nul (13-13) face à l'Italie dimanche après-midi. Pour la semaine à venir, deux cas de figure. Certains Bleus, majoritaires sur la feuille de match, seront protégés comme le veut la convention entre la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et la Fédération française de rugby (FFR). 19 joueurs auront une semaine en famille -avec du travail physique individuel à faire- jusqu'au dimanche 3 mars avant de rejoindre Marcoussis au soir. En voici les noms.

La liste des protégés Dorian Aldegheri (Stade toulousain), Uini Atonio (Stade rochelais), Cyril Baille (Stade toulousain), Louis Bielle-Biarrey (Union Bordeaux-Bègles), Paul Boudehent (Stade rochelais), François Cros (Stade toulousain), Gaël Fickou (Racing 92), Nolann Le Garrec (Racing 92), Maxime Lucu (Union Bordeaux-Bègles), Julien Marchand (Stade toulousain), Peato Mauvaka (Stade toulousain), Yoram Moefana (Union Bordeaux-Bègles), Charles Ollivon (Rugby Club Toulonnais), Damian Penaud (Union Bordeaux-Bègles), Thomas Ramos (Stade toulousain), Alexandre Roumat (Stade toulousain), Sébastien Taofifenua (Lyon LOU), Posolo Tuilagi (USA Perpignan), Cameron Woki (Racing 92).

Jonathan Danty (carton rouge) et Mathieu Jalibert (blessé au genou) ne font pas partie de la liste des protégés puisqu'au vu des raisons entre parenthèse, ils ne seront pas disponibles. D'autre part, et alors que le week-end prochain se déroulera sans matchs des 6 Nations, plusieurs internationaux pourront participer à la 17ème journée de Top 14 avec leurs clubs respectifs. Parmi les joueurs présents sur la feuille au stade Pierre-Mauroy de Lille, certains pourront avoir du temps de jeu. Titulaire dimanche, l'ailier Matthis Lebel par exemple pourra s'entraîner avec Toulouse et postuler pour la réception de Castres, idem pour le troisième ligne Esteban Abadie (Toulon) et le deuxième ligne Romain Taofifenua (Lyon), tous deux entrés en jeu.