La blessure de Matthieu Jalibert va obliger Fabien Galthié et son staff à une grande réorganisation. Thomas Ramos pourrait glisser à l'ouverture, mais Antoine Gibert, Antoine Hastoy et d'autres poussent à la porte. Quoi qu'il arrive, le sélectionneur des Bleus a du travail.

Au cœur des critiques depuis le début du Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert s'est blessé au genou gauche face à l'Italie et est forfait pour le reste du tournoi. Alors qu'il y a encore quelques mois l'équipe de France pouvait se targuer d'avoir deux, voire trois très bons joueurs à chaque poste, cette blessure met Fabien Galthié dans de beaux draps et les prétendants ne sont pas légion.

Ramos, le choix de la continuité

Le repositionnement de Thomas Ramos, qui a pris l'habitude de jouer numéro 10 cette saison en club et qui s'entraîne régulièrement à ce poste avec les Bleus, peut ressembler au choix logique. Il le connaît, y a déjà glissé plusieurs fois en cours de matchs et prend même souvent le rôle d'ouvreur pendant les rencontres. Mais le Toulousain n'a jamais débuté un match avec le maillot bleu floqué du numéro 10. Un tel repositionnement obligerait en plus Fabien Galthié à trouver un nouvel arrière.

Louis Bielle-Biarrey, formé au poste, pourrait logiquement y prétendre si ce dernier se remet de sa blessure. Léo Barré, très bon depuis le début de la saison avec le Stade français et qui a intégré le groupe des 34, commence à pointer le bout de son nez. Mais le jeune parisien n'a jamais disputé une seule minute au niveau international. Romain Buros, lui aussi très bon avec son club depuis plusieurs mois, n'a pas été appelé par Fabien Galthié et semble partir de plus loin. Si l'option Ramos à l'ouverture peut sembler intéressante, elle obligerait toute la ligne arrière à une réorganisation, alors même qu'il faudra déjà composer avec l'absence de Jonathan Danty.

Hastoy connaît le système

Le sélectionneur de l'équipe de France pourrait alors laisser l'arrière à son poste. Il faudra donc trouver un ouvreur. Le numéro 10 du Racing 92, Antoine Gibert, fait partie du groupe bleu depuis le début de l'année. Mais le jeune francilien semble surtout profiter de sa polyvalence 9/10 et n'a lui non plus jamais disputé la moindre minute avec le maillot frappé du coq.

Antoine Hastoy, excellent la saison dernière et présent lors de la Coupe du monde a clairement reculé dans la hiérarchie du XV de France et n'a pas été appelé pour le Tournoi. Cette saison, Hugo Reus le concurrence de plus en plus à La Rochelle. Le jeune ouvreur a d’ores et déjà tapé dans l'œil du staff même si évoquer sa convocation semble encore un peu précoce. Le soldat rose, Léo Barré (évoqué ci-dessus), présente l'avantage de la polyvalence (il a été formé à l'ouverture), mais il n'y a plus été titularisé depuis le début du mois de septembre et la troisième journée de Top 14.

Très en jambes ces derniers temps avec Montpellier, Louis Carbonel ne semble pas avoir toutes les cartes en main pour retrouver le XV de France et part même loin. Mais si Fabien Galthié venait à taper un grand coup dans la fourmilière, il pourrait, comme ce fut un temps le cas en équipe de France, appliquer "la politique de l'homme en forme". Mais sans son ministre de l'Intérieur, parti géré les affaires étrangères au Canada, le sélectionneur est quelque peu déboussolé. Un grand remaniement est donc à l'ordre du jour et la charnière va obligatoirement être chamboulée.