Jonathan Danty a été suspendu cinq semaines après son carton rouge concédé face à l'Italie, lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2024. Le Rochelais manquera donc la fin de la compétition.

Jonathan Danty connaît son verdict. Le centre du XV de France (31 ans ; 28 sélections) est suspendu cinq semaines suite à son carton rouge concédé face à l'Italie lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. Le Rochelais s'est présenté aujourd'hui devant la comission de discipline de la compétition et a admis sa faute. Pour rappel, Danty avait été coupable d'un plaquage dangereux sur Ignacio Brex en fin de première période. Après être sorti sur carton jaune, le bunker a décidé d'exclure définitivement le centre français.

"Sur cette base et en appliquant les dispositions de sanctions obligatoires de World Rugby, la commission de discipline a conclu que l'incident justifiait un point d'entrée intermédiaire de six semaines de suspension. Des circonstances atténuantes (excuses du joueur, reconnaissance de culpabilité et bonne conduite à l’audience) ont été appliquées, réduisant de deux semaines le délai d’entrée de six semaines. Cependant, une semaine supplémentaire a été ajoutée pour circonstances aggravantes (le dossier disciplinaire du joueur), entraînant une suspension de jeu de cinq semaines" précise le communiqué de Six Nations Rugby.

Danty pourrait jouer le huitième de finale de Champions Cup

Jonathan Danty ne disputera évidemment pas la fin du Tournoi (pays de Galles, Angleterre) et manquera le déplacement à Bayonne ainsi que la réception d'Oyonnax avec le Stade rochelais. Sa suspension prévoit également une absence lors du huitième de finale de Champions Cup, sur la pelouse des Stormers. Néanmoins, si le centre du XV de France participe à un programme de plaquages avec World Rugby, sa dernière semaine de suspension sera annulée et Danty pourra être disponible pour ce déplacement en Afrique du Sud.