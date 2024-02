Touché au genou face à l'Italie ce dimanche à Lille, Matthieu Jalibert (25 ans ; 33 sélections) ne rejouera plus lors de ce Tournoi des Six Nations 2024. L'ouvreur de l'UBB devrait être absent environ six semaines.

Le pire était à craindre pour Matthieu Jalibert. On jouait la 37ème minute lors de France - Italie quand le demi d'ouverture des Bleus est resté au sol. Touché au genou gauche sur un plaquage adverse, le joueur de l'UBB a d'abord essayé de continuer, avant de sortir avec l'aide de deux soigneurs, puisqu'il ne pouvait plus poser le pied gauche. Quelques minutes après le coup de sifflet final, Jalibert était apparu avec une grosse attelle autour de son genou gauche. À la mi-temps, Fabien Galthié parlait d'une blessure au ligament latéral interne. Selon les informations de nos confrères de L'Équipe, le Girondin devrait être absent environ six semaines. De ce fait, il ne jouera pas contre le pays de Galles le 10 mars prochain ainsi que le 16 contre l'Angleterre à Lyon. Son Tournoi est d'ores et déjà terminé. À lire aussi : Les notes : Lucu, Woki et Danty symboles du naufrage des Bleus Un coup dur pour le joueur et l'UBB Depuis le début de la compétition, Matthieu Jalibert a eu du mal à évoluer à son meilleur niveau. Sous le feu des critiques depuis quelques semaines, l'ouvreur va désormais devoir passer par la case infirmerie. De son côté, l'Union Bordeaux-Bègles va devoir faire sans son maître à joueur durant tout le mois de mars et une partie d'avril. Actuellement en difficulté en championnat, l'UBB va sûrement devoir faire sans un de ses meilleurs éléments pour le huitième de finale de Champions Cup face aux Saracens, programmé le 6 avril prochain.