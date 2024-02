Soirée contrastée pour les deux équipes de France à VII à Vancouver : les filles ont buté sur la dernière marche du podium contre la Nouvelle-Zélande (35-19) tandis que les garçons avaient brillamment obtenu le bronze contre les Etats-Unis (42-12). Avec un Dupont de gala.

L'équipe de France féminine à VII devra encore patienter avant de toucher l'or. Les Bleues ont été nettement dominées par la Nouvelle-Zélande en finale du Vancouver Sevens (35-19), ce dimanche. "On échoue encore une fois tout près de la médaille d'or et ça fait chier car on a vraiment la sensation de tout mettre et cela ne nous sourit toujours pas, regrettait Caroline Drouin. La qualité de cette équipe est qu'elle est régulière mais c'est rageant de ne jamais avoir la victoire finale. On est vraiment déçues parce qu'on voulait plus."

Mais le contenu aura été trop perfectible pour cela : "Nous avons été prises défensivement, déplorait, après coup, Carla Neisen. On a manqué d'agressivité et de pression, nous les avons trop laissées jouer et on a manqué de ballon, concrètement." Les trois essais de Anne-Cécile Ciofani (3e), Valentine Lothoz (12e) et Chloé Pelle (17e) n'auront pas suffi à inverser la tendance, les Néo-Zélandaises ayant atteint la pause avec une avance confortable (28-7). "Ce que j'ai dit au groupe, c'est qu'il fallait y croire jusqu'au bout et ça passera en travaillant comme on le fait. Rien n'est fini", annonçait la capitaine. En quatre étapes du Sevens Series, les protégées de David Courteix ont cumulé trois médailles, deux d'argent et une de bronze.

Dupont, passeur et marqueur

Le bronze, Paulin Riva et ses partenaires ont justement été le décrocher. Et avec brio. Après une entame délicate face aux Etats-Unis, marquée par un carton jaune sévère infligé à Antoine Dupont et deux essais américains, les Tricolores ont déroulé un rugby de très grande qualité pour s'envoler au tableau d'affichage. Dans cette démonstration, le Toulousain, resté sur le terrain pendant toute la partie, a eu une importance cruciale : les deux premiers essais de Théo Forner (6e) et Aaron Grandidier (7e) viennent de prises d'initiatives de sa part ; complètement libéré en deuxième période, il a inscrit une merveille d'essai en solitaire en battant deux défenseurs (14e) et il a été précieux défensivement, y compris en position d'ailier, face à la flèche Perry Baker. Esteban Capilla (8e), sorti touché, Rayan Rebbadj (11e) et Andy Timo (12e) ont participé à la fête, permettant à l'équipe de décrocher sa première médaille de la saison. "Il faut devenir un peu plus experts encore face aux équipes aguerries, résumait Jérôme Daret, encore frustré de la défaite en demi-finale. Il y a besoin de réglages pour franchir cette étape. Mais il y a une montée en puissance globale."

Au classement général des Sevens Series, statu quo : les Françaises restent troisièmes tandis que les Bleus pointent encore au septième rang mais prennent de la marge sur le premier non qualifiable pour la finale de Madrid.