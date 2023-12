Le Stade français voulait se remettre la tête à l'endroit après les défaites dans le derby puis à Pau et les affaires extra-sportives. Léo Barré a bien aidé les Parisiens dans ce "clasico" face au Stade toulousain et toutes ses stars.

Toque sur la tête, Léo Barré s'est transformé en chef trois macarons et a servi aux Toulousains un menu qu'ils trouveront amer... C'est un cuisinier qui a plusieurs casquettes, celle du demi d'ouverture, de centre et comme hier soir d'arrière.

Une mise en bouche d'enfer

Ce dimanche, à Paris, il n'a pas fait patienter ses prestigieux invités. Dès l'entame du match il tape puis récupère un petit coup de pied par-dessus, en guise d'amuse-gueule. C'est la marque des grands, il fait patienter juste ce qu'il faut avant de rentrer définitivement dans le vif du sujet. Après une belle combinaison des siens en première main, il suit bien et récupère la passe de Lester Etien. Il lui reste à raffûter magnifiquement Matthis Lebel et filer à dame pour enflammer un Jean-Bouin à guichets fermés et refroidir les Rouge et Noir. Entrée chaud-froid pour commencer.

Quelques minutes plus tard, il se remet en évidence, servi à hauteur par son demi de mêlée, Brad Weber, il se fait la malle avant d'être finalement repris par un Toulousain.

Le pompon sur la Garonne

La première impression est peut-être toujours la plus vraie, en revanche la dernière marque les esprits. Ce dimanche, Léo Barré les a marqués. Sa dernière action est un modèle du genre. Parce que derrière chaque grand chef il y a un bon commis, c'est Rory Kockott qui a eu se rôle cette fois-ci. L'ancien Castrais s'échappe derrière un ruck et sert vous savez qui, qui avait une nouvelle fois bien suivi. Léo Barré mange Thomas Ramos et file une nouvelle fois derrière la ligne, essai façon éclair.

\ud83d\udd25 LE DOUBLÉ POUR LÉO BARRÉ !



Le @SFParisRugby mène 27-12 et se rapproche d'une victoire de prestige \u2b50\ufe0f#SFPST pic.twitter.com/Fc1CG2Obr3 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 3, 2023

Toujours collectif, le jeune soldat rose a préféré souligner la bonne réaction de son équipe après une semaine compliquée, "Il y a énormément de fierté. Cette semaine a été compliquée, il a fallu se ressouder. Quoi de mieux qu'une victoire contre Toulouse, dans un stade à guichets fermés ? Avec le public qui nous a bien soutenu tout le long", a souligné l'arrière au micro de Canal + après ce succès.

Résumer la carte servie par Léo Barré à ces deux actions de grandes classes serait une erreur tant sa performance a été bonne. Il ne s'est pas non plus échappé en défense, où bien aidé par les siens, il a réussi trois plaquages. En attaque il parcourt 84 mètres ballon en main, bat sept défenseurs et réalise deux franchissements. Ses courses de soutien sont toujours tranchantes, il est aussi capable de créer des différences par ses passes souvent précises. Antoine Dupont, Peato Mauvaka, Emmanuel Meafou, tous entrés tôt en seconde période n'ont rien pu faire face à la performance XXL du "titi" parisien.

Pierre Gagnaire qui s'engage en politique aux côtés de Louis Picamoles a dû apprécier. Michel Sarran et les Toulousains un peu moins.