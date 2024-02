Battus sans qu’il n’y ait à redire à Castres (25-17), les Varois n’ont pas trouvé de réponses à leurs questions avec un troisième déplacement sans marquer le moindre point au classement. La méforme des derniers mois dure et inquiète avant le voyage à Pau.

La dernière journée de Top 14 a été riche en surprises avec les succès de Montpellier et de Pau sur les pelouses du Racing 92 et de Bordeaux-Bègles. Las, les supporters toulonnais ont pu constater que les leurs étaient restés sur un rythme linéaire avec un nouveau revers loin de Mayol. Pour la première fois, en championnat, la bande à Pierre Mignoni a enchaîné un deuxième revers de rang consécutif.

Pourtant, comme révélé par rugbyrama.fr, les Rouge et Noir avaient pris le taureau par les cornes la semaine passée : Mignoni avait décidé de bousculer son emploi du temps en organisant des entretiens avec chaque membre de l’effectif professionnel. Bernard Lemaître était également sorti de son habituelle réserve présidentielle pour s’exprimer devant ses joueurs. À première vue, et en attendant les prochaines échéances, cette tentative d’électrochoc n’a pas eu le succès escompté.

Un jeu offensif qui s’est grippé depuis décembre

Au micro de Canal +, Esteban Abadie n’a d’ailleurs pas fait dans la langue de bois au moment d’analyser ce nouvel accroc. "Je pense que nous nous préparons bien... Après, nous parlons beaucoup mais sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Maintenant, il faut agir et se remettre au travail dès lundi pour espérer faire mieux la semaine prochaine." Après avoir poussé un coup de gueule à la suite de la défaite à domicile face à l’UBB (32-37), Teddy Baubigny a préféré éviter de tirer sur l’ambulance. "Tout n’est pas à jeter. On a montré du caractère. À 14-10, Castres n’était pas très pas serein, mais on ne fait pas les bons choix. On est frustrés, oui, on est déçus." Tout de même lucide, le capitaine n’a quand même pas oublié de dire "que le score aurait pu être plus lourd" sans les échecs face aux perches de Louis Le Brun.

Au-delà de l’aspect défensif, c’est l’attaque qui soulève encore des questions. Si Toulon (379 points inscrits depuis le début de l'exercice) est en avance sur ses premiers poursuivants comme Pau (338), Clermont (348) ou La Rochelle (318), le RCT demeure la deuxième plus mauvaise attaque du top 6 derrière le leader parisien (323 points marqués). Un autre pas de côté permet d’analyser la mauvaise dynamique actuelle du secteur. Durant sa bonne période (de fin octobre à début décembre), la bande à Mignoni a marqué trente points ou plus lors de cinq des six rencontres disputées. Depuis, Toulon ne l'a fait qu’une fois en six journées de championnat. La partition à Pierre-Fabre n’a pas rassuré, malgré les deux essais inscrits. Une nouvelle fois, les équipiers de White ont peiné à trouver le liant et la vitesse au sein de leur système offensif.

Le bateau Rouge et Noir en quête de nouveaux leaders

À vrai dire, en filigrane, Toulon ne semble s’être jamais remis de la luxation de l’épaule subie par Baptiste Serin, le 9 décembre dernier, face à Exeter. En l’absence de son guide technique et de sa créativité, le club de la Rade présente un bilan cataclysmique : deux succès en six journées de Top 14. En Champions Cup, il n’y a pas eu la moindre victoire en quatre rencontres. Si Pierre Mignoni n’aime pas tellement évoquer l’influence du natif de Parentis, les habitués du Campus RCT ne nient pas que sa blessure pèse dans cette mauvaise passe, et encore plus durant les fameux doublons.

Dans cette période noire, propice forcément au courroux des supporters varois qui en ont assez d’attendre un regain de forme, le groupe toulonnais fait front tout en étant conscient des manques des dernières semaines. Sans plusieurs de ses leaders (Ollivon, Serin…), des éléments, à l’instar de Teddy Baubigny ou Matthias Halagahu, prennent une plus ample épaisseur pour faire renaître la flamme du début de saison.

Mais pour redresser la barre, Toulon doit voir fleurir plus de leaders. Il a surtout besoin de joueurs qui élèvent leur niveau, ou le retrouvent, pour éviter encore une fois de sortir de la course au Brennus avant le début de l’été. Sans succès au Hameau, une terre riche de points pour les Méditerranéens ces dernières saisons (trois victoires et un nul de rang), l'entité dirigée par Lemaître ne serait plus sur les six bons strapontins à dix journées de la fin. Une surprise qui n'en serait pas vraiment une : le RCT a perdu ses tickets pour la phase finale depuis la saison 2017-2018.