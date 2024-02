En Top 14, Toulon était intraitable à Mayol cette saison ! Mais dimanche soir, le RCT est tombé sur une opportuniste équipe de l’Union Bordeaux-Bègles qui s’impose en terres varoises : 32-37. Un succès historique à l’issue d’un match haletant qui permet aux Girondins de revenir à hauteur du Stade français et du Stade toulousain en tête du classement.

En clôture de la 14e journée de Top 14 dimanche soir, était proposé un duel au sommet entre Toulon et Bordeaux-Bègles. Au sommet car avant cette journée, les deux équipes étaient installés dans le top 5 du championnat et assurées d’y rester à l’issue de cette journée. Et dans ce choc au sommet, le duel a été intense mais la balance a fini par pencher en faveur de l’UBB, victorieuse 32-37.

Bordeaux-Bègles au bout du suspense

Décidément, ce week-end, il ne valait mieux pas décider de quitter les stades 5 minutes avant la fin pour assurer son retour à la maison. Après l’essai du bonus toulousain au-delà de la sirène, les Girondins ont exécuté eux l’essai de 80 mètres pour aller crucifier les Toulonnais. En fin de partie, les visiteurs bonifient un ballon échappé d’un groupé pénétrant varois. Ils jouent vite vers l’aile droite d’un Madosh Tambwe très en cannes ce dimanche soir.

Celui-ci mobilise plusieurs adversaires, assure la transmission à Tani Vili qui glisse dans le bon tempo à Nicolas Depoortere mis sur orbite. Le jeune centre marque ainsi un essai décisif (32-37, 77e) même si Toulon tente ensuite à son retour une énorme dernière remontée du terrain. Celle-ci sera achevée trois minutes après la sirène, avec une ultime intervention – défensive cette fois-ci – de Madosh Tambwe sur Jules Coulon pour le propulser en touche.

Un scénario haletant

Auparavant, les Girondins n’avaient pourtant pas tout bien fait pour réussir à remporter ce match. Entre réceptions de renvois mal négociés, ballons perdus et en-avants, la copie était loin d’être parfaite pour un match à l’extérieur. D’ailleurs dans ce match, les deux équipes ont d'abord commencé par se faire des cadeaux. Une mauvaise passe varoise permet ainsi à l'ailier Madosh Tambwe de faire l'étalage de sa vitesse de course et d'inscrire après 29,6 secondes l'essai le plus rapide de la saison en Top 14.

Au bout d'un chassé-croisé haletant, l'UBB s'impose pour la première fois de son histoire à Toulon !



Le film du match > https://t.co/5zx0yZ1sZ7 pic.twitter.com/naqLJDkTSf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 4, 2024

Mais les Girondins se montrent maladroits sur leurs sorties de camp et permettent aux Varois de vite se relancer. Avec un essai en puissance de Beka Gigashvili (10-10, 13e). Par la suite, les Toulonnais se montrent du genre obstinés en multipliant les pénalités jouées en touche puis en mêlées afin de faire craquer une défense girondine en infériorité numérique après le carton jaune adressé à Ben Tapuai (26e). C'est Leicester Fainga'anuku qui se montre tranchant pour filer à l'essai (27e). Les Toulonnais poursuivent donc leur volonté de ne pas tenter les pénalités et finissent par faire craquer les Girondins après mêlée. Un démarrage gagnant de Selevasio Tolofua permet au RCT d'inscrire un nouvel essai avant la pause (22-13).

L’UBB revient dans le fauteuil de leader

Les Girondins ne cèdent pas et font l’effort avec un essai inscrit par Romain Latterrade sur un modèle de ballon porté (22-20, 52e). Les Varois se redonnent un peu d’air avec un essai de Leicester Fainga’anuku à l’affût après une diagonale au pied de Dan Biggar pourtant mal maîtrisée par Duncan Paia’aua (29-20, 57e). Mais Romain Buros valide lui ensuite le joli slalom de Matéo Garcia venu bonifier une relance de… Madosh Tambwe (29-30, 67e).

La dernière ligne droite de cette partie est haletante et l’on pense que la mêlée du RCT lui donne le succès. En effet, les Varois reprennent la main sur pénalité après un joli concassage signé de leur paquet d’avants (32-30, 73e), qui remet ensuite cela dans son camp et permet d’inverser - une dernière fois imagine-t-on alors – la pression dans cette partie. Mais c’était sans compter le ballon échappé par les Varois dans les 22 mètres adverses et bonifié par les Girondins vers l’essai de la victoire de Nicolas Depoortere (32-37, 77e). Il n’y aura donc pas de 11e succès consécutif de Toulon à domicile face à Bordeaux-Bègles. Au contraire, c’est une victoire historique puisque les Girondins n’avaient jamais gagné à Mayol depuis la création de l’entité Union Bordeaux-Bègles.

Ce résultat vient ponctuer un marathon de 15 rencontres entre Top 14 et Champions Cup pour ces deux équipes. A l’issue de celui-ci, l’Union Bordeaux-Bègles revient s’installer dans un fauteuil de leader partagé à trois, avec le Stade français et le Stade toulousain. En face, le Rugby Club Toulonnais a manqué l’occasion de squatter la troisième marche du podium. Et doit se contenter d’un bonus défensif, en restant à la 5e place du classement. La coupure sera amère à Toulon, où Mayol est tombé pour la première fois de la saison en Top 14.