Dans la course au maintien, le MHR a frappé un grand coup en allant s'imposer sur la pelouse du Racing 92 avec le bonus offensif, après une performance très aboutie. Dominés dans le jeu, privés de leurs munitions en touche et rotofilés en mêlée, c'est un match sans pour les Franciliens. Dans cette après-midi catastrophe, les Racigmen ont aussi perdu Thomas Laclayat sur blessure.

On ne donnait pas cher de la peau des Héraultais, à la lecture du classement et des statistiques, chez l'un des leaders, revanchards après deux défaites de rang en Top 14 face à une équipe à 7 défaites en 7 déplacements. C'est pourtant Montpellier qui a donné une leçon de rugby au Racing sur sa pelouse avec une victoire bonifiée à 5 essais (20-44). Dès l'entame jusqu'aux minutes après la sirène de fin de match, les joueurs de Patrice Collazo ont dominé les débats dans tous les compartiments du jeu pour relancer leur fin de saison et peut-être se sortir vite de la zone dangereuse.

Montpellier donnait pourtant un indice fort dans ce début de rencontre en prenant le jeu à son compte d'entrée, dans la possession et l'occupation. Cela se traduisait par un premier essai à la 4e minute signé Ben Lam après une séquence de travail des avants du MHR devant la ligne d'essai du Racing (4e, 0-7). Incapable de réagir avec un essai malgré une bonne occasion, le Racing, patient, s'en remettait à la botte de Tristan Tedder pour réduire l'écart dans la foulée (6e, 3-7). Mais ce MHR-là était redoutable et boulimique d'opportunité avec un deuxième essai en à peine 10 minutes grâce à cette fois à Gabriel Ngandebe qui captait avec réussite une chandelle dévissée de Le Bail pour aller slalomer dans la défense des Franciliens (10e, 3-14). Le break était fait sans qu'on puisse contester la domination héraultaise.

Le MHR décisif des deux côtés du terrain

Ce deuxième essai des Cistes marquait le retour aux affaires des Altoséquanais, du moins dans la possession et dans l'occupation du ballon. Pourtant dans la demi-heure qui restait à jouer dans ce premier acte, le Racing était incapable de marquer un essai devant la défense acharnée de Montpellier et avec des erreurs et des manquements en conquête. Seul Tedder marquait une pénalité pour se rassurer côté Racing (16e, 6-14). Pire, le MHR allait planter un 3e essai avant les vestiaires par l'entrant Van Rensburg qui avait suppléé un bon Camara, touché. Arrivés dans les 5m du Racing, les Héraultais ne manquaient pas l'occasion offerte avec des pick-and-go solides. (40e, 6-21).

Les Montpelliérains se méfiaient logiquement du sursaut d'orgueil du club des Hauts-de-Seine après le discours de Stuart Lancaster et son staff mais cela ressemblait à la copie conforme du début de match. Montpellier marquait à sa première venue dans les 22m adverses. Par une sortie de mêlée anodine sur la médiane, Tauleigne trouvait Reinach sur une classique 89 vers la droite et le demi de mêlée céiste profitait des appels de coéquipiers pour finir seul (46e, 6-28). Le Racing prenait un deuxième coup derrière la tête. Il fallait attendre presque 10 minutes pour assister à la relance du Racing avec un essai de Wame Naituvi (54e) issu d'un contre parfaitement mené suite à un plaquage offensif impressionnant. Pas une action construite mais des points, enfin, pour les Franciliens (13-28).

Montpellier maîtrise la fin de match

Ce n'était pourtant pas le début de la révolte attendue par les supporteurs venus nombreux dans l'Arena de Nanterre. Montpellier maîtrisait son avance, dominait en conquête, laissait les fautes d'indiscipline et de frustration aux joueurs Ciel-et-Blanc. Louis Carbonel, à 100% tout le match au pied, sanctionnait tout pour assurer la victoire (64e, 67e, 13-34). L'essai d'Eddy Ben Arous à 10 minutes de la sirène ne relançait pas le suspense surtout après une nouvelle pénalité de Carbonel (72e, 20-37). Mais les Cistes avaient bien une idée derrière la tête malgré la réussite de son ouvreur à la botte. Un cinquième essai signifierait 5 points. Christopher Tolofua récompensait tout un club d'une immense prestation avec un ce dernier essai après la sirène sur une longue séquence devant la ligne du Racing (80e, 20-44).