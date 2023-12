Le demi de mêlée du RC Toulon et de l'équipe de France est sorti blessé quelques minutes après son entrée en jeu face à Exeter. Touché à l'avant-bras droit, Baptiste Serin pourrait manquer de longues semaines de compétition.

Très mauvaise nouvelle pour le RC Toulon.. et pour l'équipe de France. Baptiste Serin s'est blessé face à Exeter à l'occasion de la première journée de Champions Cup.

Remplaçant au coup d'envoi, le demi de mêlée est entré en jeu à la 53e minute à la place de Ben White, auteur d'un essai pour son équipe. Seulement deux minutes plus tard, Baptiste Serin restait au sol à la suite d'un ruck. L'homme fort du RCT, à la lutte pour récupérer le ballon, se touchait directement l'avant-bras droit. Abattu et peut-être déjà conscient de la gravité de la blessure, il était rapidement pris en charge par les médecins du club qui ont pris toutes les précautions nécessaires pour l'évacuer de la pelouse. Sa sortie a précipité la chute de Toulon, qui menait 18-5 avant de finalement s'incliner 18-19. D'autant que le spécialiste du poste Ben White ne pouvait plus revenir sur le terrain à cause du réglement de la Champions Cup.

Un Tournoi compromis ?

Avec l'absence d'Antoine Dupont pour le prochain Tournoi des 6 Nations, le nom de Baptiste Serin est revenu avec insistance pour prendre le relais à la mêlée des Bleus. Le Toulonnais avait disputé toute la préparation avec le XV de France mais n'avait pas été sélectionné par Fabien Galthié pour disputer la Coupe du monde.

Sa (sérieuse ?) blessure pourrait changer les plans du sélectionneur, qui peut aussi compter sur le Lyonnais Baptiste Couilloud et le Bordelais Maxime Lucu, auteur d'un très bon match avec l'UBB face au Connacht.