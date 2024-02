Plus dominant, le Castres olympique a su dominer Toulon ce dimanche, en clôture de la 15e journée de Top 14 (25-17). Les Tarnais ont marqué trois essais dans cette partie et se sont mis à l'abri en début de seconde période. Castres retrouve le top 6. Toulon enchaîne une deuxième défaite de suite et recule encore au classement.

Début de match sur un bon rythme entre deux équipes qui voulaient faire la différence contre un adversaire direct. Nakosi avait très tôt un ballon d'essai, mais la passe de Cope était mal assurée (3ème). Sur une pénalité peu après, Botitu manquait la touche (6ème). Deux erreurs qui auraient pu coûter cher après une relance depuis ses 22m d'Abadie, qui amorçait une remontée du terrain. Tuicuvu amenait le danger à l'opposé, mais sa passe était en-avant. Alors Castres a fini par piquer. Nakosi poussait Wainiqolo dans son en-but pour obtenir une mêlée. Bonne poussée, travail des avants, et Levan Chilachava ouvrait le score (7-0, 16ème). Pas le temps de se reposer que le CO poussait à nouveau son adversaire à l'erreur. Sur une mêlée plein axe, Ardron sortait ballon en main pour amener un surnombre dans l'alignement. Le Brun était servi par le décalage et prenait l'intervalle créé pour aller aplatir à son tour (14-0, 23ème). Le Racing, dans le dur, ne débloquait son compteur que par une pénalité de Biggar (14-3, 27ème). Le Brun aurait pu l'imiter, mais il préférait la penaltouche malgré la demande du staff (38ème) et manquait deux tentatives (29ème, 40ème). ‌Toulon espère, mais repart bredouille Le RCT était encore dans le coup et s'appuyait sur son troisième ligne appelé avec les Bleus pour le Tournoi, un Esteban Abadie très en jambes, pour apporter le danger par ses percées. Dans la continuité de son action, Toulon obtenait une pénalité. Mêlée à cinq mètres, le pack écartait jeu vers Wainiqolo, solide pour passer la ligne (14-10, 48ème). Pas de quoi stopper Castres. Le Brun retrouvait la réussite au pied (17-10, 51ème). Popelin allait chercher un 50-22 pour lancer une action de plusieurs minutes pour le CO, conclut par un nouvel essai de Chilachava (57ème). Mais après un long appel à la vidéo, sa présence dans le ruck était jugée illégale. En revanche, le troisième essai des Tarnais, par Raisuqe, était bien validé (25-10, 66ème). Trouvé sur l'aile, il faisait parler sa puissance aplatir en coin. De quoi peut-être laisser espérer un point de bonus offensif dans les dernières minutes, mais c'est le contraire qui s'est passé. Après plusieurs tentatives au large, Fainga'anuku se saisissait du ballon pour marquer entre les poteaux, en l'absence totale de réaction de la défense qui a cru à un en-avant. Les longues minutes d'arbitrage vidéo ne voyaient rien pour annuler l'essai (25-17, 78ème). Une confusion générale avant de mettre fin à ce choc de la 15ème journée de Top 14. Castres se satisfera de cette victoire et cette nouvelle 5ème place, avant de recevoir l'UBB la semaine prochaine. Toulon ira à Pau.