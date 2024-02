Au ralenti depuis deux mois, la bande à Pierre Mignoni est partie en vacances avec la tête lourde à la suite du revers concédé face à Bordeaux-Bègles (32-37). Au fil d’une semaine marquée par de nombreuses réunions, et notamment une prise de parole de Bernard Lemaître, le club varois est en quête d’un électrochoc avant son déplacement dans le Tarn.

Il y a, au bord de la Méditerranée, un paradoxe toulonnais : cela fait bien longtemps que le club varois n’a pas été aussi bien classé à mi-saison (cinquième, 37 points), et pourtant, l’équipe n’a jamais été aussi peu certaine de son sujet. Depuis décembre dernier, les Rouge et Noir subissent les matchs, et les désillusions arrivent en cascade. Ils n’ont gagné que trois succès lors des dix dernières rencontres. Les explications sont nombreuses, mais aucune n’émerge comme une évidence. C’est un amoncellement de cailloux (des cadres à l’arrêt, des difficultés à respecter les systèmes, des blessures à des postes-clés…) qui a amené les partenaires d’Abadie vers le bas du Top 6 et une élimination précoce en Champions Cup. Si Mignoni jure savoir où il veut aller, avec qui et surtout comment, le directeur varois a pris le temps de changer quelque peu son emploi du temps lors de la reprise.



Selon nos informations, le manager a reçu ses joueurs pour des entretiens entre quatre yeux. Des discussions qui ont porté sur l’apport individuel de chacun lors de cette première partie de saison. Dans un second temps, "Migno" a insisté sur la valeur du collectif qui doit permettre de tirer la quintessence de chaque individu. Au-delà des hommes, l’ancien demi de mêlée veut trouver les maux pour les solutionner et ainsi redresser la barre. Il est également persuadé que la colère emmagasinée ces dernières semaines doit être une force dans cette quête de qualification. C’est notamment ce qu’il avait exprimé en conférence de presse lors de l’échec connu face à l’UBB. "On va revenir avec deux déplacements, c'est bien parce qu'on va voir si on a du caractère. Maintenant, on va insister déjà sur les valeurs. On va se taire et on va travailler. On va faire surtout. Parce que parler c'est bien, mais faire c'est mieux".

Lemaître s’est exprimé devant le groupe varois

Mignoni n’est pas le seul à avoir agi dans les bureaux du Campus RCT. En début de semaine, Bernard Lemaître, en personne, est venu parler à ses hommes bien qu’il n'apprécie pas vraiment l’exercice. L’homme d’affaires préfère la discrétion au coup-de-poing sur la table, mais il a néanmoins senti qu’il était aussi l’heure de jouer à plein son rôle de président. L’intéressé est bien évidemment touché par les dernières sorties. Après plusieurs années à la de présidence, il vivrait mal une nouvelle non-qualification en phase finale. Il ne s’en cache plus : il rêve de Brennus. Ce songe, il veut aussi l’infuser dans l’esprit de ses ouailles alors qu’il ne lésine sur aucun moyen, depuis sa prise de pouvoir, pour faciliter la vie des joueurs et des différents staffs.



Cette prise de parole, assez inhabituelle comme nous l’ont confirmé plusieurs sources, est aussi la preuve que Mignoni, ses adjoints et l’effectif varois évoluent avec une pression bien plus intense que celle connue avant la défaite face aux Girondins. Depuis son retour dans le Var, "Migno" répète souvent qu’il aime ce sentiment, que son groupe doit s’y accommoder car il est ancré dans l’entité du club et de ses supporters. Ces discussions seront-elles suivies d’actes ?

Bernard Lemaître s'est exprimé face à ses joueurs cette semaine. Icon Sport - Icon Sport

L’exemple castrais, assez récent, a montré que tout n’était pas aussi évident : après trois revers de rang en Top 14, dont un à domicile face à l’USAP, Pierre-Yves Revol s’était exprimé via le site officiel de son club le 27 janvier dernier. Son communiqué n’avait pas eu d'incidence immédiate avec une nouvelle défaite à Pierre-Fabre contre Clermont (20-23). La réaction étonnante est arrivée quinze jours plus tard avec un succès à Pau (33-44). Une victoire qui a notamment permis le maintien en poste de Davidson. Entre deux équipes malades, il n’y aura cette fois qu’un seul antidote en jeu dimanche soir. Les Rouge et Noir ingurgiteraient bien celui qui lui permettrait de retrouver le succès et une vie un peu plus normale en Rade.