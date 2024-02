Bordeaux n'a pas confirmé son beau succès sur la pelouse de Toulon avec une défaite à domicile contre Pau (10-20). Vite menés aux scores, les Bordelais ont couru après le score durant toute la rencontre et n'ont pas été aidés par deux énormes maladresses de Madosh Tambwe et de Pablo Uberti. Accrocheurs et solides en défense, les Palois se relancent après quatre défaites de rang en championnat.

C'est une Union Bordeaux-Bègles diminuée par les absences de ses internationaux et de quelques blessés, mais tout de même 3e de Top 14, qui recevait une Section Paloise en mal de résultats avec une série en cours de quatre défaites de rang. Malgré des dynamiques opposées ce sont bel et bien les Palois qui ont démarré cette rencontre de la meilleure des manières et qui ont finalement réussi à tenir tête aux Girondins qui, au contraire, n'auront jamais réussi à provoquer le déclic, tant physique que psychologique.

Le break dès la pause

Un essai en première main et un essai sur interception et voilà les Béarnais largement en tête sur la pelouse de Chaban-Delmas à l'issue de la première période. Pour mener 20 à 3, les Palois ont misé sur la motivation et l'efficacité pour faire déjouer leur adversaire du jour. En face, les hommes de Yannick Bru ont manqué leur entame de match, c'est évident. Mais, minute après minute, alors que l'on pensait voir les Unionistes monter en puissance, on se rendait compte que la machine ne tournait pas rond. De multiples maladresses ont miné les très stériles offensives bordelaises. Tant et si bien qu'à la pause, l'équipe locale était largement menée et ce de manière logique compte tenu de la physionomie du match.

Pau gère, Bordeaux balbutie

Prudents, les Béarnais ont fait le choix de gérer leur avance au tableau d'affichage. Il faut dire que la Section Paloise n'en est pas à son premier coup d'essai et qu'à plusieurs reprises, elle a habitué ses supporters à de douloureuses remontadas au bénéfice de l'adversaire. Très actifs dans les rucks, notamment via un Gorgadze des grands jours, les Pyrénéens parvenaient à conserver leur avance face à un Bordeaux-Bègles toujours aussi peu inspiré. Plus tranchants, les Bordelais avaient tout de même le mérite de faire vivre le ballon mais à de nombreuses reprises, ils ont fait souffler de désespoir le public avec des en-avant commis aux moments cruciaux. À force de persévérance, l'UBB est quand même parvenue à redonner de l'espoir à ses fans après un essai en force de Petti (10/20, 73e). Le suspense fut finalement de courte durée car la défense paloise, loin d'être disciplinée en cette fin de match, a eu le don de rester solide. Dans les derniers instants Uberti aurait dû inscrire l'essai du bonus défensif mais, à l'image de cette soirée, il a échappé le ballon alors qu'il était seul en bout de ligne...

Accident de parcours ou baisse de régime ?

Au terme de cette rencontre totalement ratée de la part des Bordelais, on peut se poser des questions sur futur proche de l'UBB qui est clairement orpheline de ses internationaux. Ce soir, c'est un véritable non-match qu'ont livré les Girondins qui chutent pour la deuxième fois consécutive à domicile, qui plus est face à une équipe dans le dur depuis plusieurs semaines. En attendant le déplacement à Castres dans une semaine, l'UBB reste à la 3e place du Top 14 tandis que la Section Paloise se relance et remonte à la 6e position. La réception de Toulon le week-end prochain sera une belle épreuve pour l'équipe de Sébastien Piqueronies qui pourrait s'installer à nouveau dans le haut du tableau.