Provence Rugby s'impose sur la pelouse d'Agen et conserve sa place de leader, Béziers s'offre un succès à Sapiac, Soyaux-Angoulême se donne un peu d'air dans la lutte pour le maintien... Voici nos pronos pour la 19ème journée de Pro D2 !

Agen - Provence Rugby

Le leader du championnat se déplace sur la pelouse d'Agenais en difficulté ces dernières semaines. Depuis le départ de Bernard Goutta après la défaite à domicile contre Montauban, le SUA tente de se reconstruire. Enlisé dans le bas du tableau, Agen a limité la casse à domicile en se montrant tout de même peu convaincant. Ce jeudi c'est donc un énorme défi qui attend les Lot-et-Garonnais dans leur antre face à une équipe bien décidée à ramener un maximum de points pour conserver son avance à la tête du classement.

Notre prono : victoire de Provence Rugby

Montauban - Béziers

Les Biterrois semblent plus en forme que jamais. Troisième au classement à égalité avec Vannes (deuxième), l'ASBH est sur une très belle dynamique. Sur les dix derniers matchs, les hommes de Pierre Caillet ne se sont inclinés que deux fois et restent sur une victoire bonifiée face à Agen. Du côté des Montalbanais pour qui la fin de saison s'annonce plus compliquée, ce match sera ô combien important pour reprendre un peu d'air. Pour autant difficile d'imaginer l'USM s'en sortir vendredi soir...

Notre prono : victoire de Béziers

Colomiers - Dax

Les Columérins alternent un peu le chaud et le froid et se retrouvent en dehors du top 6 (huitièmes à trois points de la sixième place). Pour être à la hauteur de leurs ambitions les hommes de Julien Sarraute devront se reprendre pour grappiller quelques places au classement. Ce match face à Dax aura donc toute son importance. La tâche ne sera pas aisée face à des promus qui s'étaient largement imposés (25-6) lors du match aller mais une victoire pourrait permettre à Colomiers de basculer dans une nouvelle dynamique.

Notre prono : victoire de Colomiers

Vannes - Aurillac

Après un petit coup de mou les Vannetais ont besoin de points pour tenter de retrouver la première place du classement. La réception d'Aurillac sera donc importante à l'aube de se déplacer sur la pelouse de l'actuel leader et de recevoir les Biterrois. Malgré les intentions aurillacoises difficile d'imaginer les hommes de Jean-Noel Spitzer laisser passer une victoire si précieuse dans leur antre.

Rouen - Valence-Romans

La saison des Rouennais s'avère bien plus complexe que prévu. En grande difficulté depuis le début du championnat les Normands se retrouvent à la dernière place du classement. Pour rattraper ce retard, Rouen se doit d'engranger un maximum de points. Ce match face à Valence-Romans, qui n'est pas en très bonne posture non plus, sera donc l'occasion de sortir la tête de l'eau...

Notre prono : victoire de Rouen

Soyaux-Angoulême - Biarritz

C'est l'autre choc du bas de tableau. Pour se sortir de la zone rouge il ne fait aucun doute que le BO se déplacera avec de grandes ambitions sur la pelouse de Soyaux-Angoulême. Mais face à un SA XV qui a tout aussi gros à jouer, Biarritz risque de s'y casser les dents. Un match tendu qui pourrait tout de même rapidement tourner en faveur des locaux.

Notre prono : victoire de Soyaux-Angoulême

Mont-de-Marsan - Grenoble

Les Montois n'ont pas démarré cette saison sur les mêmes bases que la précédente mais conservent tout de même une place dans le top 6. Après une série de deux défaites les hommes de Patrick Milhet auront à cœur de se reprendre. Attention tout de même à ses Grenoblois qui ont montré à plusieurs reprises qui n'avaient pas encore dit leur dernier mot.

Notre prono : victoire de Mont-de-Marsan

Brive - Nevers

Depuis l'arrivée de Pierre-Henry Broncan les choses ont bien changé à Brive. Sixièmes au classement les Corréziens ont de l'ambition. Après la défaite sur la pelouse de Provence Rugby, il faudra se racheter face à Nevers. À noter que le CAB reste invaincu sur la pelouse d'Amédée-Domenech depuis la défaite face à Soyaux-Angoulême le 10 novembre dernier.

Notre prono : victoire de Brive