Métamorphosés contre Provence Rugby, les Agenais n’ont pas manqué leur rendez-vous face au leader. Tous les joueurs s’accordent d’ailleurs à dire qu’il s’agit de la rencontre où ils ont pris le plus de plaisir depuis le début de l’exercice.

Ce soir (jeudi), peut-on dire qu’il s’agit du match parfait, même s’il manque peut-être ce bonus offensif ?

Je crois qu’il faut surtout que l’on retienne le contenu. Notamment offensif. On a osé, on a fait preuve de moins de crispation. C’est le match où on a pris le plus de plaisir. On a essayé de dynamiser cette rencontre au maximum. Alors oui, c’est rageant, il n’y a pas ce point de bonus. Mais pour la tête, le moral et le groupe, c’est vraiment bien d’avoir gagné.

Vous n’arrivez pas à vous libérer contre des équipes supposées plus faibles. Mais vous vous sublimez contre les leaders. Comment l’expliquez-vous ?

Je ne saurais pas comment l’expliquer. Après, je suis pour le fait de jouer au maximum. Essayer, tenter… au pire, ça ne marche pas. On peut faire tomber des ballons, cela arrive, l’erreur est humaine. Mais il faut essayer. Je ne sais pas pourquoi nous avions cette crispation. Depuis que je suis arrivé à Agen, on a du mal à mettre notre jeu en place. Cela me frustrait. Mais ce soir (jeudi), je pense, j’espère, que le groupe a pris conscience qu’en osant, ça peut marcher.

"Les Aixois ont dit qu’ils venaient pour gagner, nous rouler dessus. Maintenant, ils sont venus, et ils n’ont pas pris grand-chose" \ud83d\udde3\ufe0fhttps://t.co/jnriixQORf — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 9, 2024

Qu’avez-vous pensé de la première mi-temps de votre équipe ?

Pour moi, c’est la plus réussie de l’année. Que cela soit offensivement ou défensivement. En conquête aussi. On a été très bons sur l’homme en première mi-temps, en touche également. Dans le contre, aussi. Après, c’est dommage que je fasse cette connerie sur mon aile en deuxième période, car sinon on aurait peut-être ce bonus offensif. Et s’ils étaient repartis sans marquer, cela aurait encore plus marqué le coup.

Pensez-vous que ce match va servir de déclic ?

J’espère. J’ai pas l’impression qu’ils ont réussi à aligner trois ou quatre passes. On avait cette volonté d’agresser, d’avancer… et ça il faut le garder jusqu’à la fin de l’année si l’on veut se qualifier.

Du coup, on reparle de qualification ?

Vous savez très bien. Si l’on gagnait contre Provence Rugby, on pouvait espérer regarder vers le haut du tableau. En revanche, si l’on perdait, on aurait même pu parler de maintien. Notre objectif, c’est de se qualifier !

Estimez-vous que ce groupe est enfin prêt à enchaîner ce type de performance à l’extérieur ?

J’en suis persuadé. Il faut continuer à avoir confiance en nous. Il ne faut pas attendre comme à Béziers, la 80e minute pour produire du jeu.

Personnellement, l’on imagine que cela vous fait du bien de retrouver le groupe, et de marquer !

Marquer un essai, c’est la cerise sur le gâteau. J’étais surtout content de retrouver le groupe. J’ai galéré un petit peu en début de saison. J’ai essayé de régler mes soucis physiques en allant voir des spécialistes. Cela me fait un grand bien au moral de retrouver le groupe !