Frustré de la performance de l’équipe de France face aux Irlandais (17-38), Thomas Ramos espère que lui et ses coéquipiers auront enfin l’occasion de lâcher les chevaux en Ecosse, samedi après-midi…

Après la large défaite encaissée face à l’Irlande vendredi soir (17-38), y a-t-il obligation de gagner en Ecosse ?

Obligation, je ne sais pas. Mais on a l’envie de gagner, c’est certain. Quoi qu’il en soit, on sera forcément attendus ce week-end à Murrayfield : à nous d’être meilleurs pour tenter de l’emporter là-bas.

La semaine a-t-elle été agitée, à Marcoussis ?

Il y a eu des vérités dites par les entraîneurs, lors des séances vidéos. Mais on savait très bien qu’on allait entendre certaines choses. Au final, je crois que revoir ces mauvaises actions à la vidéo nous a fait du bien. Nous n’avons plus envie de les reproduire.

La défense, l’un de vos secteurs d’habitude les plus solides, a pourtant souffert, face à l’Irlande...

On en est conscient. Il faut désormais remettre de l’envie sur nos montées défensives et moins laisser facilement l’adversaire prendre la ligne d’avantage.

Quid de l’animation offensive, à présent ?

On a aussi beaucoup été embêtés contre l’Irlande dans les phases de ruck et, en ce sens, il nous fut difficile de mettre notre jeu en place, à Marseille. J’espère en tout cas qu’on va jouer un peu plus ce week-end : on veut être plus actifs offensivement, on veut tenir le ballon et s’appuyer sur des cellules plus précises.

Si l'on en croit l'entraînement du jour, il ne devrait pas y avoir de révolution par rapport au dernier match en Irlande. Louis Bielle-Biarrey et Cameron Woki devraient réintégrer le quinze de départ.



Quelle image avez-vous de Finn Russell, le demi d’ouverture écossais ?

Si on lui laisse le temps de faire les choses, il est redoutable et distribue très bien le jeu. En début de match à Cardiff, il a d’ailleurs fait ce qu’il voulait. Au-delà de ça, l’Ecosse pratique un beau rugby, tient le ballon sur de très longues séquences. Leur équipe n’a pas bougé depuis des années ; leur ligne de trois-quarts est rapide, puissante. Il faut donc être méfiant.

Antoine Dupont, absent du groupe France pour les raisons que l’on sait, a réalisé un match magnifique samedi soir. Évoquez-vous parfois son cas, à Marcoussis ?

C’est votre métier, ça… (rires) On n’en parle pas du tout entre nous, non. Ici, personne n’a dit : "Il manque Antoine ou untel". Vous savez, des décisions ont été prises bien avant que ce Tournoi n’arrive, il ne faut pas s’en étonner aujourd’hui. En tout cas, nous, ça ne nous impacte pas.

Damian Penaud, duquel vous êtes proche, est à deux essais du record de Serge Blanco. Va-t-il le dépasser ?

Il va le dépasser, oui . Si on joue à notre niveau, si on donne de bons ballons à nos ailiers, ceux-ci marqueront nécessairement des essais. Et puis, Damian est encore jeune. Il a 27 ans et quelques belles années devant lui…

Quel regard portez-vous sur lui ?

Il pourrait être le meilleur joueur du monde, je lui dis souvent. Il ne s’attache pas à ça et c’est peut-être aussi ce qui fait sa force. Damian, il est costaud, va vite et fait très mal aux adversaires. Il a aussi l’air de s’éclater dans son nouveau club (l’Union Bordeaux-Bègles), c’est un vrai plus.