Mis en place pendant le Mondial, le déplacement de Matthieu Jalibert en position de "faux 13" pour défendre après phase statique n’avait encore jamais été préjudiciable aux Bleus. Jusqu’à vendredi…

Il y aurait beaucoup à écrire, au sujet de ce France - Irlande, quant à la manière dont les Verts ont blousé les Bleus, en mettant leur supériorité athlétique au service d’un plan aux petits oignons. Un parti pris qui s’est vérifié par la stratégie de jeu au pied, d’abord (les Irlandais n’ayant cherché aucune touche pour laisser au maximum le ballons sur le terrain, et fatiguer ainsi les avants français) ou leur utilisation des mauls furtifs pendant plus d’une heure, harassant les avants bleus pour mieux les prendre sur leur présumé point fort en fin de match.

Toutefois, c’est bien au travers d’une autre option stratégique que les Irlandais nous ont semblé particulièrement brillants, ce vendredi à Marseille, en se montrant tout simplement les premiers à utiliser une des failles de la cuirasse française depuis la dernière Coupe du monde, à savoir le positionnement défensif de Matthieu Jalibert après phases statiques… "Sur les mêlées ou les touches proches de l’en-but, je défends en second centre, expliquait ce dernier au mois d’octobre. On sait que nos adversaires vont me "chercher" physiquement, alors on préfère mettre des gros défenseurs au centre du terrain et utiliser ma vitesse pour défendre sur les extérieurs. Ce sont des choix mis en place avec Shaun Edwards et le reste de l’équipe pour être le plus fort possible dans les zones d’affrontement."

Difficultés de déplacement des avants amplifiées

Le hic ? Il est précisément que les Irlandais se sont adaptés à ce positionnement, à Marseille. Et se sont appliqués, sur le base de trois lancements à plusieurs sorties, à aller le chercher en fonction de son placement, quitte à décaler le jeu au niveau du couloir des 15 mètres lorsque Jalibert s’y trouvait. Des options qui ont blousé les Français, pour deux raisons. D’abord parce que les Irlandais ont obligé Matthieu Jalibert à s’employer physiquement, et réussi à générer des avancées précieuses pour mettre leur jeu en place. Mais surtout parce qu’en procédant de la sorte, ils ont obligé les avants français à couvrir encore plus de distance pour circuler autour des rucks, soit une couche supplémentaire du travail de sape destiné à épuiser le pack bleu en courant après le ballon.

Ce qui s’est forcément ressenti dans un deuxième temps, quant à l’efficacité du premier rideau bleu, incapable de ralentir le moindre ballon et donc de s’organiser pour imposer des montées rapides. Jusqu’à le payer par trois essais, dont ceux de Gibson-Park et de Beirne en première période, terriblement révélateurs des difficultés des avants français à se déplacer, en infériorité numérique qui plus est… Et l’on n’oublie évidemment pas, pour la bonne bouche, cet essai de Nash directement imputable à un duel perdu par Jalibert devant Henshaw, coupable d’avoir cherché à "contrôler" la situation alors que tous les voyants semblaient au vert pour une montée en "rush". Comme le signe évident que le travail de sape imposé par les Irlandais a fini par peser dans l’esprit de Jalibert, jusqu’à l’erreur fatale…

Décryptage

Photo 1

Photo 1 Sur lancement après touche, la défense française est disposée avec les deux centres (cercles blancs) en position de 10 et 12, et Matthieu Jalibert (cercle rouge) décalé en faux 13. Pour attaquer sa zone, l’Irlande va procéder à un double leurre, pour servir l’ailier Lowe (cercle orange) dans leur dos.

Photo 2 Midi Olympique

Photo 2 Les deux leurres irlandais ont bien fonctionné en "arrêtant" Fickou et Danty (cercles blancs). Jalibert, de son côté, a plutôt bien lu la situation et monte sur Lowe, face à qui il doit négocier une situation de "un contre un".

Photo 3 Midi Olympique

Photo 3 Le problème ? Il est que si Jalibert ne rate pas totalement son plaquage, il le subit clairement, obligeant Fickou à se porter à son soutien. Reste que les Irlandais ont atteint leur but : ce duel gagné leur permet d’évoluer dans l’avancée et de retarder les avants français (cercles roses).

Photo 4 Midi Olympique

Photo 4 Le prompt soutien des Irlandais leur offre une sortie rapide, qui place les avants français ayant circulé dans le sens (cercles roses) en retard par rapport à leurs adversaires. D’autant que la passe du demi de mêlée va sauter le bloc d’avants pour servir Henshaw (cercle jaune)…

Photo 5 Midi Olympique

Photo 5 La passe de Gibson-Park élimine à elle seule trois avants (croix roses), lesquels se trouvent en outre incapables d’impulser une montée agressive après avoir couru sur plus de trente mètres pour circuler autour du ruck. Moefana doit alors effectuer un choix entre le porteur du ballon et son premier soutien, puisque Ramos (cercle blanc) est un cran en retrait, de façon à couvrir un éventuel coup de pied à suivre. Mais il n’en aura pas le temps...

Photo 6 Midi Olympique

Photo 6 Lui aussi en retard, Moefana est fixé par la passe de Henshaw (cercle bleu) qui permet à Aki de prendre l’intervalle gagnant. Cela pendant que Gibson-Park (cercle orange) échappe à la surveillance de Mauvaka pour se porter à hauteur de son centre… L’essai est imparable.

Photo 7 Midi Olympique

Photo 7 Ce duel gagné facilement permet à Henshaw de jouer après contact pour Doris, arrivé au soutien. Ce dernier n'a ainsi plus qu'à fixer Penaud pour décaler Nash qui va à l'essai. Trop facile sachant qu'à l'origine, une fois de plus, le rapport de force semblait au moins équilibré, voire favorable aux Bleus...

La semaine prochaine, Matthieu Jalibert pourrait bien passer un nouveau test en défense face à l'Écosse.