S’ils semblent avoir à leur tour cédé aux sirènes de la dépossession pour offrir davantage de marge de manœuvre au duo Russell-Van der Merwe, les Écossais n’en ont pas moins affiché des lacunes au pays de Galles exploitables pour les Bleus, en particulier dans les regroupements...

À quoi doit s’attendre le XV de France, au sujet de son déplacement en Écosse ? On ne saurait précisément le dire, in fine, tant on aurait pu promettre l’enfer aux Bleus au vu de la première période livrée par les hommes de Gregor Townsend au pays de Galles, et, à l’inverse, une promenade de santé en fonction de la seconde… La vérité ? Elle se situera, comme toujours, quelque part entre ces deux extrêmes. Seule certitude : au vu de leurs difficultés du week-end dernier, les Bleus devront en premier lieu élever le curseur dans le secteur de l’alignement, où les Écossais ont excellé face au pays de Galles avec pas moins de six lancers chipés sur lancer adverse dans le sillage d’une deuxième ligne Gray-Cummings particulièrement aérienne. Une raison supplémentaire, semble-t-il, pour titulariser Cameron Woki, d’autant que le combat dans les rucks s’annonce à Murrayfield un tantinet moins compliqué que celui imposé par les Irlandais au Vélodrome… Que l’on ne s’y trompe pas : conformément à sa tradition, le XV du Chardon risque de s’employer de toutes ses forces dans le combat au sol. Reste que son manque de densité au niveau du pack le rend logiquement plus friable, voire sujet à l’indiscipline.

Ainsi, au Millennium Stadium, les Écossais ont perdu pas moins de cinq ballons dans les zones de ruck et concédé la bagatelle de seize pénalités au total, dont une bonne moitié dans les regroupements. Signe qu’à condition de se montrer plus précis dans les déblayages que face à l’Irlande, les Bleus devraient être en mesure de poser leur jeu, partant du principe que le danger dans les rucks ne pourra venir que du talonneur George Turner et du flanker Jamie Ritchie, qu’il s’agira de cibler...

La touche comme clé du match ?

Faut-il y voir la conséquence de leurs difficultés dans le jeu au sol ? Le fait est que les Écossais ont beaucoup joué au pied face aux Gallois, Russell et les siens bottant même le ballon à 38 reprises pour 1248 mètres gagnés. Le fruit d’un pari stratégique effectué en fonction du match ou le signe d’un revirement global vers davantage de dépossession ? On l’ignore encore mais en tout état de cause, les Bleus devront être préparés à ce défi, face à leur reflet... Il semble en effet que, forts des leçons retenues pendant la Coupe du monde, les Écossais semblent partis pour un jeu moins "placé" que dans le désordre, où la belle complicité qui règne entre Russell et son ailier Van der Merwe (deux essais marqués par ce dernier face aux Gallois sur autant de services de son ouvreur) fera figure de menace numéro 1 pour la défense des Bleus. Lesquels auront en outre noté que sur la défense des ballons portés, les Écossais ont affiché de vraies lacunes à Cardiff. Raison de plus pour revenir à notre point de départ et de soigner plus que jamais cette touche qui devrait bel et bien s’avérer la clé de ce match...