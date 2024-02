Après la gifle reçue par le XV de France à Marseille vendredi soir face à l’Irlande (17-38), beaucoup de monde s’interrogeait sur l’éventualité d’un rappel d’Antoine Dupont dans ce Tournoi des 6 Nations. Ce n’est pas possible en raison d’un double contrat signé entre le joueur et la FFR pour garantir sa participation aux Jeux olympiques.

Tout est cadré, écrit dans le marbre. Ce weekend, de nombreux supporters français, mais aussi des journalistes de la presse étrangère, s’interrogeaient si jamais Dupont pouvait revenir avec les Bleus ou être rappelé par Fabien Galthié pour la suite ou la fin du Tournoi des 6 Nations. Qui plus est après la cuisante défaite face à l’Irlande faisant écho à sa prestation magistrale le lendemain avec le Stade toulousain face à Bayonne. Seulement, c’est inscrit dans le marbre, Antoine Dupont ne peut pas disputer la moindre minute avec le XV de France pour ce Tournoi des 6 Nations.

Les discussions et même négociations sur la participation de Dupont aux Jeux olympiques ont débuté sous le mandat Bernard Laporte et se sont terminés sous la présidence Grill. L’accord définitif étant obtenu début décembre. Selon nos informations, c’est un double contrat, qui régit l’accord tripartite FFR – Stade toulousain – Antoine Dupont. Dans un premier temps, Jean-Marc Lhermet pour la fédération et Didier Lacroix pour le club toulousain, ont signé un avenant à la convention cadre Fédération – Ligue, qui encadre- la sélection des joueurs de rugby à VII, qui stipule une limitation à la sélection de deux joueurs par clubs de Top 14 pour la saison de rugby à VII.

La FFR indemnise les clubs par un forfait journalier identique à tous les joueurs et pour tous les clubs, dont le versement passe par la LNR. Seulement, le salaire de club d’Antoine Dupont est incomparable avec les habituels sélectionnés. Fédération et club ont donc négocié et se sont mis d’accord pour un montant forfaitaire pour Dupont.

Un deuxième contrat FFR – Antoine Dupont

Pour que les choses soient bien cadrées. Sur cet avenant est également stipulé le nombre de jours exact de mobilisation d’Antoine Dupont sur le 1er et 2ème semestre 2024. Il est également écrit qu’Antoine Dupont ne peut pas être sélectionné par le XV de France durant cette période afin d’être libre aussi, pour pouvoir être aligné en Top 14 ou en Champions Cup avec Toulouse. Par ailleurs, la fédération s’est aussi engagé auprès d’Antoine Dupont, par écrit sur une garantie salariale afin que le joueur ne soit pas perdant financièrement du fait de préparer et participer aux Jeux olympiques. S’il ne s’agit pas d’un contrat fédéral de joueur – le président Didier Lacroix se serait opposé dès le début des discussions à ce que son joueur soit « sous contrat » avec la FFR -, le dit accord indique le montant des éventuelles primes (médaille d’or, d’argent, de bronze) que devrait toucher le joueur.

Ce double protocole a permis à ce que le passage de Dupont à VII se fasse le plus naturellement, et que toutes les parties et notamment le Stade toulousain soit satisfaites.