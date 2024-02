Ce samedi soir, le Stade toulousain s'est imposé face à Bayonne sur le score de 46-26. Les Haut-Garonnais ont pu compter sur Setareki Bituniyata et Antoine Dupont pour faire la différence. En face, Luke Tagi a été au niveau, mais n'a pas suffi.

Les tops

Antoine Dupont

Nous n'avons plus les mots, tout simplement. Même si nous sommes désormais habitués à le voir régaler sur le pré, nous ne nous en lasserons jamais. Repositionné à l'ouverture, Dupont a géré en début de partie, avant de sortir de sa boîte. À la 20ème minute, il a ramassé le ballon et s'est en allé comme un grand aplatir au milieu des poteaux. Quelques secondes plus tard, il a contré un coup de pied de Tiberghien avant de servir d'une chistéra exeptionnelle Pite Ahki qui y est allé de son essai. À dix minutes du coup de sifflet final, il a distillé une passe au pied d'école pour Bituniyata, mais ce dernier n' pas réussi à capter le cuir. Sur la dernière action, Dupont a fait du Dupont, pour titiller les étoiles et offrir le bonus offensif à Toulouse. Magique.

Setareki Bituniyata

L'ailier toulousain monte en puissance cette saison. Initialement joker Coupe du monde, il a prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison. Et quand on voit sa performance ce samedi soir, on comprend facilement pourquoi le staff haut-garonnais lui fait confiance. Hyperactif dans le jeu, il s'est proposé à plusieurs reprises au centre du terrain pour faire avancer les siens. À la 12ème minute, il a été à la conclusion d'une magnifique offensive rouge et noire. En défense, l'ancien Briviste s'est distingué avec un plaquage dévastateur à la demi-heure de jeu qui a annihilé une énorme occasion bayonnaise. Il aurait pu s'offrir un doublé à dix minutes du terme de la rencontre, mais a été auteur d'un énorme raté.

Luke Tagi

Si un jour quelqu'un vous demande à quoi ressemble le jeu d'un pilier moderne, montrez-lui des vidéos de Luke Tagi. Le pilier droit fidjien, débarqué de Provence Rugby lors de la dernière intersaison, n'est pas embêté avec le ballon, bien au contraire. À chacune de ses interventions, celui qui est passé par le Stade français a créé du danger dans la défense toulousaine. Costaud en mêlée, il a également été à la conclusion d'un beau ballon porté basque peu après le quart d'heure de jeu. Avec Tevita Tatafu et Luke Tagi dans son effectif pour jouer à la droite de la mêlée, l'Aviron bayonnais peut voyager.

Luke Tagi a fait le boulot face à Toulouse, en vain. Icon Sport - Icon Sport

Jack Willis

C'est propre, c'est bien fait, c'est du Jack Willis. Le flanker anglais est un des cadres du Stade toulousain, et il assume. Encore une fois, il a été infranchissable en défense avec un 4 sur 4 mais a également été auteur de 14 courses ballon en main. Juste avant la mi-temps, il a intercepté une passe de Maxime Machenaud pour marquer le quatrième essai des siens.

Les flops

Vincent Giudicelli

Le talonneur bayonnais a vécu une soirée compliquée sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Dès la première action, il s'est rendu coupable d'un en-avant grossier alors que Bayonne avait récupéré le cuir sur le coup d'envoi. Quelques minutes plus tard, rebelote. Le numéro deux n'a pas réussi à contrôler la gonfle à la sortie d'un maul. Dans le second acte, Giudicelli a été sanctionné pour un plaquage dangereux sur Alban Placines.

Nepo Laulala

Les semaines se suivent et se ressemblent en ce moment pour le All Black. Déjà en difficulté sur la pelouse du Racing 92 la semaine dernière, celui qui a disputé la dernière finale de Coupe du monde n'a pas réussi à redresser la barre face à Bayonne. Discret dans le jeu, il a été sanctionné à deux reprises. Lors de la dernière action du premier acte, il a écopé d'un carton jaune et n'est ensuite pas revenu dans le second, remplacé par Merkler.