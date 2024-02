Ce samedi soir, Antoine Dupont a réalisé une performance majuscule face à Bayonne lors de la victoire de Toulouse (46-26). Cette démonstration augmente la frustration de ne pas le voir porter le maillot du XV de France durant le Tournoi des 6 Nations 2024.

Il était environ 19h45 ce samedi soir quand Antoine Dupont est descendu du bus et a traversé la foule du côté d’Ernest-Wallon. Une arrivée plutôt habituelle, enfin presque. Un peu moins de vingt-quatre heures plus tôt, les Bleus, orphelins de leur capitaine, buvaient la tasse face à l’Irlande sur la pelouse de l’Orange Vélodrome de Marseille. Alors on avait beau s’y être préparé, la réalité nous a frappé de plein fouet. Le meilleur joueur français s’apprêtait à disputer une journée de championnat courant février avec son club alors que le Tournoi des 6 Nations venait de débuter la veille. Difficile à croire, mais bien réel.

Surtout que vous l’aurez compris, toutes les discussions autour de l’antre toulousain avaient le même sujet. Et pendant que des centaines d’analyses s’entremêlaient pour tenter d’expliquer la débâcle tricolore dans la cité phocéenne, « Toto » s’échauffait dans son jardin préféré.

Une prestation venue d’ailleurs

Face à l’Aviron, le capitaine haut-garonnais évoluait avec le dix dans le dos. Soirée spéciale, numéro spécial, me direz-vous. En raison des nombreuses absences qui touchent la ligne arrière rouge et noire - car oui, c’était bien un week-end de doublons - Antoine Dupont était associé à Paul Graou à la charnière. Il ne lui aura fallu qu’une vingtaine de minutes pour se mettre en évidence. Après une tentative de passe après-contact infructueuse de Pita Ahki, le Haut-Pyrénéen de naissance s’est emparé du ballon et a laissé la défense bayonnaise sur place pour s’en aller aplatir entre les poteaux. Une première étincelle, qui en appelait d’autres.

Seulement quelques secondes plus tard, l’ancien Castrais est parvenu à contrer un coup de pied de Cheikh Tiberghien avant de régaler son public avec une chistera exceptionnelle pour Ahki. Le centre néo-zélandais n’avait plus qu’à finir le travail. Du grand art, mais comment ne pas être frustré sincèrement ? Pourquoi ce bonhomme n’était pas sur la pelouse marseillaise contre les géants verts ? Il y a une semaine, Dupont a avoué qu’il n’avait pas encore trouvé la solution pour se dédoubler. Honnêtement, on est partant pour chercher avec lui.

La défense bayonnaise a parfois réussi à le stopper, mais avec toutes les difficultés du monde. Icon Sport

En tout cas, du côté de Toulouse, on profite du génie : « Je ne sais plus trop quoi dire, avoue Alexandre Roumat. Je suis à la fois coéquipier mais aussi spectateur de tous ses exploits. Sa passe pour Ahki, il n’y a que lui pour l’imaginer et la réaliser à la perfection. » L’avis est partagé du côté d’Arthur Retière : « C’est plus facile le rugby quand tu l’as dans ton équipe. Quand il a le ballon, le but c’est de le coller de près car il peut te sortir un truc venu de nulle part et faire la différence. On est bien sûr très heureux quand il est là et qu’il nous fait des cadeaux comme ça. »

En parlant de cadeaux, l’ailier toulousain pensait sûrement à la dernière action de la rencontre. Alors que les champions de France en titre avaient besoin d’un septième essai pour empocher le bonus offensif, « Super Dupont » a décidé de prendre les choses en main. Parti de son camp, l’habituel demi de mêlée a transpercé la défense basque pour débaler sur plusieurs dizaines de mètres avant de servir son ailier Setareki Bituniyata. Un ruck plus tard, il est resservi et décide de distiller une passe au pied venue d’ailleurs pour Mallia. Une masterclass et une victoire à cinq points que demander de mieux ? Même Camille Lopez ne pouvait que constater les dégâts : « Même s’il ne jouait pas vraiment à son poste, je n'étais pas vraiment inquiet pour lui. Il a encore une fois prouvé qu’il est le meilleur joueur du monde, tout simplement. »

L’ironie d’Ugo Mola

Quelques secondes après le coup de sifflet final, Ugo Mola a préféré jouer l’ironie. Interrogé au micro de Canal + sur la prestation de son capitaine, le manager stadiste a déclaré ceci : « Pour un jeune mec qui joue les doublons, j’espère qu’il ne sera pas là [en club] longtemps et qu’un jour ou l’autre, il pourra jouer un peu plus haut [en équipe de France] » Un humour bien senti.

En ce début de semaine, Antoine Dupont va rejoindre l’équipe de France de rugby à sept afin de préparer les Jeux Olympiques. Il devrait prochainement participer à deux étapes du circuit, à Vancouver (23 février) et Los Angeles (2 mars). Il faut bien se faire une raison, mais ce samedi soir, on s’est endormi avec le sentiment d’avoir été privé du meilleur joueur de la planète face au XV du Trèfle, et de l'être pour l'intégralité du Tournoi. L’aventure pourrait être belle voire même magnifique aux JO pour le minot de Castelnau-Magnoac. Néanmoins, elle engendre pour l’instant une frustration impossible à mesurer, tant elle est immense.