Après la victoire du Stade toulousain face à Bayonne, Antoine Dupont est revenu sur la lourde défaite des Bleus, vendredi soir, face à l'Irlande. Le demi de mêlée l’affirme, il n’est pas inquiet pour la bande à Alldritt.

Ça ne vous a pas étonné, Antoine Dupont n’était pas au Vélodrome vendredi soir avec le XV de France pour défier le Trèfle. Le capitaine français lors de la dernière Coupe du monde va disputer les Jeux Olympiques l’été prochain avec France 7. Avant de s’envoler pour deux étapes avec ses nouveaux coéquipiers, Dupont était donc sur le terrain avec le Stade toulousain face à Bayonne lors de la 14e journée du Top 14. Titulaire à l’ouverture, il a réalisé une grande prestation avec un essai, beaucoup de situations créées et une passe au pied lumineuse pour conclure la partie et offrir le bonus offensif au champion de France en titre. "Pour un jeune mec qui joue les doublons, j’espère qu’il ne sera pas là [en club] longtemps et qu’un jour ou l’autre, il pourra jouer un peu plus haut [en équipe de France]", s’amusait Ugo Mola à l’issue du match au micro de Canal +.

Mais ce que tout le monde voulait savoir, c’est comment Antoine Dupont avait vécu la rencontre de la veille et la débâcle du XV de France face au XV du Trèfle. Évidemment mal : "Je l’ai vécu comme tout le monde, je pense. C’était difficile de voir l’équipe de France en difficulté."

La marche était trop haute

Toujours au micro du diffuseur, le demi d’ouverture du soir a donné son ressenti sur la rencontre. "Jouer en infériorité numérique au niveau international, on sait la difficulté que c’est. Les Irlandais étaient très bien préparés, et ça a été une marche trop haute. Nous nous sommes mis trop de bâtons dans les roues."

Les Bleus sont désormais dos au mur et vont devoir vite se reprendre car un déplacement houleux les attend dans une semaine en Ecosse. Le grand absent n’est cependant pas inquiet outre mesure pour ses copains. "Je ne suis pas inquiet, c’est un groupe avec du caractère et de l’ambition et je suis sûr qu’ils relèveront la tête dès le prochain match en Ecosse." Si certains, comme l’ancien sélectionneur Pierre Berbizier, auraient souhaité voir Dupont au soutien de son équipe au Vélodrome, l’intéressé a justifié son choix. Regrette-t-il sa décision ? "On a toujours envie de jouer tous les matchs, répondait-il au journaliste de Canal +. Mais malheureusement, il n’y a que 52 semaines et déjà beaucoup trop de matchs à jouer. On ne peut pas être partout". C’est vrai, mais force est de constater que le génie français n'aurait pas été de trop face aux redoutables Irlandais, en route, eux, vers le grand chelem.