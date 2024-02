Le Stade toulousain l'a emporté à Ernest-Wallon (46-26) contre l'Aviron bayonnais. Joueurs et batailleurs, les Basques ont mis sous pression les Toulousains en inscrivant quatre essais. Mais les hommes d'Ugo Mola s'imposent et prennent même le bonus offensif en toute fin de rencontre.

Toulouse repart de ce duel avec cinq points. Ce n'était pas ce qu'on aurait pu imaginer au vu de la première heure de jeu, mais les hommes d'Ugo Mola ont fini par trouver la solution par l'intermédiaire d'un Antoine Dupont (encore) étincelant. Replacé en demi d'ouverture pour l'occasion, complétant la charnière avec Paul Graou, l'international français a montré l'étendue de son talent tout au long de la rencontre.

Et sa prestation XXL commence dès les premières minutes de ce choc de la 14ème journée. Très actif avec ses arrières, il est dans le coup pour le premier essai de Setareki Bituniyata, qui est à la conclusion d'un bon mouvement collectif (7-0, 13e). Réduits à 14 dès la 10e minute, après le carton jaune de Camille Lopez, les Bayonnais semblent surpassés mais s'appuient sur leurs forces pour rester à hauteur. Grâce à un bon ballon porté, le talonneur Vincent Giudicelli vient aplatir le premier essai basque du soir (7-7, 18e). La rencontre est lancée.

Encore lui, toujours lui.. Dupont a mis un essai et, sur deux éclairs de génie en fin de match, permet à Toulouse de prendre 5 points. \ud83d\udd90\ufe0f



Deux minutes plus tard, Antoine Dupont, qui profite d'un petit espace laissé par l'Aviron, vient redonner de l'air aux Rouge et Noir, d'abord par un essai personnel (14-7, 21e), puis après une inspiration magistrale, en servant - d'une passe dans le dos - Pita Ahki dans le bon tempo (21-7, 26e).

Mais les Basques ont des ressources. Cheick Tiberghien, puis Guillaume Martocq, redonnent espoir aux hommes de Grégory Patat, malgré l'essai, entre-temps, de Jack Willis. Toulouse rentre aux vestiaires avec sept petits points d'avance à la pause (26-19, 40+6e).

Bayonne n'a pas su profiter de la double supériorité numérique

À 15 contre 13 au moment de revenir des vestiaires - après les cartons jaunes successifs de Piula Fa'asalele et de Nepo Laulala avant la pause - les Basques ont une opportunité en or de recoller au tableau d'affichage. Mais ce sont bien les Toulousains qui portent le ballon. Et en double infériorité numérique, Alban Placines inscrit le quatrième essai occitan de la soirée (31-19, 47e).

Mais Bayonne y croit toujours. Et à 15 contre 15, le coup de pied rasant de Rémy Baget pour Arnaud Erbinartegaray est excellent. L'ailier basque permet à l'Aviron de rester à hauteur la demi-heure de jeu passée (31-26, 62').

Le show Antoine Dupont

À 15 contre 14, après le carton jaune de Maxime Machenaud sur un plaquage haut à la 76ème minute, Toulouse pousse pour creuser l'écart. Déjà à l'abri après la pénalité de Juan Cruz Mallia une minute avant, Pierre-Louis Barassi vient inscrire le sixième essai à 30 secondes de la sirène (39-26, 80e).

Mais sur le coup de pied de renvoi, alors que la sirène retentit, Antoine Dupont perce la défense avant d'avoir l'éclair de génie. Sa longue passe au pied pour Juan Cruz Mallia est impeccable, et l'Argentin aplatit le septième essai synonyme de bonus offensif. Ugo Mola explose de joie, comme tout Ernest-Wallon. L'arrière toulousain ira même transformer son essai pour conclure la soirée en beauté (46-26, 80+3e).

Grâce à ce succès bonifié, Toulouse passe devant le Racing 92 - qui a perdu à Perpignan un peu plus tôt dans la journée - et pointe au deuxième rang du Top 14 avec 41 points, à égalité avec le leader, le Stade français.

Bayonne, qui n'a pas démérité pendant plus d'une heure, repart avec beaucoup de regrets et un score lourd au vu de la prestation des hommes de Grégory Patat. Dixièmes du championnat avec 28 unités, les Basques voudront se racheter dans deux semaines face à Clermont à Jean-Dauger.