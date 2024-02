En conférence de presse, le sélectionneur irlandais Andy Farrell est revenu sur la large victoire des siens, face au XV de France à Marseille.

Au moment où il s’est présenté en conférence de presse aux côtés de son capitaine Peter O’Mahony, pour débriefer la rencontre largement remportée par son équipe, le sélectionneur irlandais Andy Farrell expliquait : "Nous avons ce que nous méritons. Dans l'ensemble, nous avons bien construit le match. L’équipe de France a pourtant été déterminée et son public a beaucoup poussé. Mais nous n’avons jamais cessé d’attaquer, jamais cessé de leur mettre la pression… Tout le monde, dans cette équipe, pousse dans la même direction et cela se ressent, sur le terrain : cela a aidé les jeunes joueurs que nous avons lancés, à Marseille."

Les Bleus ont été humiliés par des Irlandais beaucoup plus sûrs de leur force et maîtres de leur rugby. Dans le sillage d'un Maxime Lucu dépassé, les Bleus attaquent leur Tournoi 2024 de la pire des façons.



Farrell : "Être encore meilleurs contre l’Italie"

Notamment satisfait par la performance du jeune ouvreur Jack Crowley et globalement subjugué par le match de son deuxième-ligne Tadgh Beirne dans l’alignement (le joueur du Munster a posé énormément de problèmes aux sauteurs tricolores Charles Ollivon et François Cros), le patron des Lions britanniques et irlandais se projetait alors sur la prochaine manche du Tournoi des 6 Nations, prévue dans quelques jours face à l’Italie, à Dublin. "Il nous reste encore du travail à réaliser pour être encore meilleurs". Ca promet…