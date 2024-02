S'il fut certainement le meilleur Français sur le plan individuel, le troisième ligne François Cros se veut lucide sur la faillite collective des Bleus face à l'Irlande ce vendredi soir. Il appelle à en tirer les conclusions nécessaires pour amorcer une révolte, dès la semaine prochaine en Ecosse.

Quelle est votre réaction à chaud ? On suppose que c'est dur pour vous...

Forcément. Prendre quarante points chez nous, ça fait mal. Nous sommes évidemment très déçus. Ce n'est pas le visage qu'on voulait montrer.

Avez-vous une explication ?

On a mal démarré le match et on a vite été mis sous pression. Ils ont marqué et on a rapidement couru derrière le score. Nous avons été à réaction sur ce match et n'avons jamais vraiment réussi à recoller. On le fait pourtant pas trop mal en fin de première mi-temps, on revient à sept points et on pense que ça peut tourner en faveur en début de seconde période. Mais on n'arrive pas à saisir le coche et on reprend des points juste après. Avoir ce large écart au score nous a fait nous recroqueviller et ne nous a pas permis de jouer libérés, de mettre notre système de jeu en place.

L'infériorité numérique justifie-t-elle cet écart au score ?

Non, ce serait trop facile de dire ça. C'est forcément un handicap de perdre un joueur important comme Paul (Willemse). Mais ce serait trop simple de dire que l'absence d'un joueur nous a fait prendre quarante points. Ce n'est pas la raison de cette défaite.

Offensivement, vous sembliez manquer d'énergie...

On a couru derrière le score et, en infériorité, on s'est recroquillé sur nous-mêmes. On n'a jamais réussi à mettre notre système en place. C'est dommage parce qu'on a fait des séquences intéressantes quand on a tenu le ballon. Mais on ne l'a pas retrouvé suffisamment de fois pour mettre en difficulté cette équipe. Avec un peu moins de ballons perdus sur le jeu au sol, on aurait peut-être pu recoller et les mettre davantage sous pression.

Avez-vous eu, sur le terrain, un sentiment de supériorité physique des Irlandais ?

Sur le match, je ne vais pas vous dire qu'on a été meilleur qu'eux... On en a pris quarante, donc ils ont certainement été plus dominants. On connaît leur style de jeu. C'est une équipe qui se déplace beaucoup. Mais, à cela, on voulait opposer notre puissance. Nous n'avons pas été aussi dominateurs physiquement que ce que nous aurions souhaité l'être.

Grégory Alldritt a déjà parlé d'un "début de semaine prochaine chargé", avec forcément des discussions animées...

C'est bien de tirer les conclusions pour apprendre de cette défaite. Il ne faut pas la passer sous silence. Prendre quarante points à la maison, ça fait mal et il faut que cela nous serve pour rebondir. Cela ne doit pas être un frein à notre évolution. Il faut digérer et se dire les choses en étant honnête vis-à-vis de nous-mêmes. On doit rester sur le même fil conducteur et prendre confiance en notre rugby.

On a senti moins de cohésion en touche ou dans les rucks. Comment l'expliquer ?

Il y a aussi un nouveau système. Il y a eu un peu de changement dans le staff, donc il y a eu un nouveau système de touche et des modifictaions sur le système offensif. Le fait d'être vite menés ne nous a pas permis de prendre confiance dans ce nouveau système qu'on a plutôt bien maîtrisé sur les deux semaines de préparation. C'est un raté sur ce match mais on va continuer à travailler pour ne pas perdre la confiance qui était la nôtre jusqu'à présent et pour faire grandir cette équipe.

Le moral en a-t-il pris un gros coup ?



Je ne vais pas dire que nous sommes heureux et satisfaits de ce qu'on a fait. Ce n'est jamais plaisant de perdre, d'autant plus avec un score aussi large. On leur laisse cinq points et on n'en prend aucun. Ce n'est pas une situation qu'on aime vivre.

Y a-t-il une obligation de révolte dans huit jours en Ecosse ?

Oui. Il faut qu'on relève la tête et qu'on montre un autre visage la semaine prochaine.