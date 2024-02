Pour sa défaite la plus large depuis qu'il est à la tête du XV de France, le sélectionneur Fabien Galthié a mis en avant le scénario du match, et notamment le fait que son équipe se retrouve rapidement en infériorité numérique, pour justifier le revers subi. Mais pas seulement...

Peut-on parler d’une entame de Tournoi ratée ?

On peut dire que c’est une défaite avec tout le lot de charges négatives. Ce n’est pas positif. Une première mi-temps difficile. On a très vite joué à 14 , ça nous a amenés dans le dur très vite. C’est une défaite avec un scénario très particulier. C’est un moment dur à vivre collectivement. Mais le Tournoi continue, il reste quatre matchs à jouer. Le premier dans huit jours en Ecosse. On va se préparer.

Avez-vous senti rapidement un manque d’énergie de la part de vos joueurs ?

Il est difficile sur ce match d’analyser l’évolution du scénario. Clairement, sur la première période, on ne débute pas trop mal car on a eu un temps assez haut avec peu d’espace, mais on va laisser la possession aux Irlandais après la touche. Et puis, on va jouer sous pression quasiment tout le match, avec ce carton jaune, puis ce carton rouge. Est-ce un manque d’énergie ? On va y réfléchir et essayer de comprendre.

L'Irlande s'est promenée à Marseille face à des Bleus complètement dépassés.



Le film du match > https://t.co/G0N21ThTTf#FRAIRL pic.twitter.com/gM9aUxrSEn — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 2, 2024

Pensez-vous que vos joueurs n’ont toujours pas digéré la défaite en quart du finale du Mondial ?

Ce soir, il faut qu’on lève la tête et qu’on digère cette défaite. On s’est préparé pendant ces quinze derniers jours avec précision et intensité, en imaginant notre scénario. Mais ce scénario fait partie de ce sport. Il est là...On doit faire avec.

C’est votre plus grosse défaite depuis que vous êtes sélectionneur…

Les Irlandais ont fait LE match, nous, on a joué à 14. Quant à l’analyse précise de notre prestation, on va prendre le temps de digérer sur le plan émotionnel. Comme je l’ai dit aux joueurs dans le vestiaire, ce n’est pas le moment de la réflexion. Il y a trop de déception pour être lucide dans l’analyse. Il y a trop de choses à revoir, à partager

A lire aussi : France - Irlande - Gaël Fickou : "Ils nous ont surclassés"

Vous avez dit vouloir emmener 80 % de votre effectif actuel jusqu’en 2027. Vous y croyez toujours après ce match ?

Ce n’est pas ce que j’ai dit aux joueurs. Je leur ai dit qu’ils ne doivent surtout pas avoir ces pensées lorsqu’ils sont sur le terrain. Même si ça se passe mal, ils ne doivent pas penser qu’ils vont payer leur sélection. Surtout pas. Je n’imagine donc pas, à l’exception des forfaits de Romain Taofifenua qui a une infection à la jambe, de Paul Willemse qui sera suspendu en raison de son carton rouge et Reda Wardi blessé au poignet, de changement pour la semaine prochaine.

Les Bleus ont été humiliés par des Irlandais beaucoup plus sûrs de leur force et maîtres de leur rugby. Dans le sillage d'un Maxime Lucu dépassé, les Bleus attaquent leur Tournoi 2024 de la pire des façons.



Les notes > https://t.co/PM44YioB4v#FRAIRL pic.twitter.com/qw5WtaZg39 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 2, 2024

Vous aviez dit mercredi dernier avoir fait le choix de l’intensité combattue au détriment de l’intensité courue. Avez-vous un regret ce soir ?

Non, le scénario ne nous a pas permis d’aller là où on le souhaitait. Pas uniquement à cause du carton rouge, mais beaucoup quand même. Et aussi par des faits comme courir après le score. En revenant à 17-10 à la mi-temps, on s’est dit que c’était possible. Mais on n’avait pas de marge de manœuvre. On a essayé de réfléchir pour coacher assez vite et apporter de l’énergie. On est revenu encore à sept points en deuxième mi-temps après avoir encaissé un nouvel essai. Bref, difficile de dire qu’on s’est rapproché de ce qu’on voulait faire.

A lire aussi : France - Irlande - Paul Willemse (XV de France) expulsé, le karma s'acharne sur le deuxième ligne

À vos yeux, Paul Willemse a-t-il commis une faute professionnelle ?

Je ne peux pas dire ça d’un joueur qui porte le maillot de l’équipe de France. Ce sont des fautes techniques. On sait que les contacts à la tête sont sanctionnés très forts et à juste titre. Il n’y a rien à dire.

Le jeu de l’équipe de France a-t-il manqué de vitesse ?

La performance offensive n’a pas été au rendez-vous. Du déchet, des ballons tombés, moins de vitesse, on est d’accord sur le constat. On s’était préparé à mettre de la vitesse pour dominer les collisions et mettre de l’intensité. L’Irlande a été maître de son sujet. Jouer à 14 ne nous a pas aidés non plus. On doit élever notre curseur. Offensivement et défensivement.