Velodrame à Marseille ! Les Bleus ont été humiliés par des Irlandais beaucoup plus sûrs de leur force et maîtres de leur rugby. Dans le sillage d'un Maxime Lucu dépassé, les Bleus attaquent leur Tournoi 2024 de la pire des façons.

Une pénalité manquée à la 43e à 10-17, au pire des moments, celui où les Français nourrissaient encore l'espoir de revenir au score. Avant cela, une pénalité et deux transformations converties. Et c'est à peu près tout. Comme tous ses compères de la ligne de trois-quarts, il n'a que trop peu eu l'occasion de s'exprimer balle en main malgré 6 courses et 55 mètres parcourus.

Dans une équipe dominée, il s'est illustré de manière moins flamboyante que lors de ses dernières sorties. Il n' a pas souvent été touché dans de bonnes conditions. Il a quand même réussi à inscrire l'essai de l'espoir en fin de première période en "dézonant". Hésitant sous les ballons hauts (cafouillé à la 17e, raté à la 59e), parfois maladroit (passe sautée mal réceptionnée 68e), pénalisé une fois, il n'a pas vécu sa meilleure soirée à Marseille. Loin de là.

A l'image de toute l'équipe de France, Fickou a souffert. Peu inspiré sur la première offensive bleue, où il n'a pas assez fixé son défenseur avant de lâcher son ballon pour Damian Penaud (3e), il n'a jamais sorti la tête de l'eau. Il s'est multiplié en défense (10 plaquages) mais c'est un pré-requis à son poste. Les attaques françaises ont manqué de profondeur et de vitesse, les Bleus semblaient à l'arrêt face aux Irlandais.

Une soirée à oublier. Coupable d'un en-avant offrant la première mêlée du match aux Irlandais (21e), il s'était fait prendre un peu plus tôt sur une feinte de passe assez lisible de Bundee Akhi qui offrait une première situation chaude aux Irish. Il passait complètement au travers sur les deux essais irlandais de la première période. Remplacé par Louis Bielle-Biarrey (63e).

Invisible en première période. Très souvent sous pression, comme après une passe approximative de Thomas Ramos (9e), l'ailier français n'a pas pu s'exprimer dans le registre où il excelle habituellement. Il s'est appliqué à se multiplier en défense (3 plaquages réussis).

Offensivement , le meilleur Bleu. Tranchant dès le début du match, il a essayé d'impulser de la vitesse au jeu français et a fait ce qu'il a pu pour animer au mieux. Il a offert l'essai de l'espoir à Damian Penaud (38e). Mais l'ouvreur français a montré ses limites en défense. Caelan Doeris a joué avec lui sur l'essai de Nash (42e) et il n'a globalement pas été assez efficient au plaquage (4 plaquages manqués)

Une entame encourageante avec un bon premier jeu au pied de pression et puis le trou noir durant 30 minutes. Emprunté, hésitant, multipliant les mauvais choix et parfois contré (par Ryan Baird, 20e), l'habituelle doublure d'Antoine Dupont est apparue parfois dépassée par la vitesse des trois-quarts irlandais. Lucu a ainsi raté deux plaquages sur Gibson-Park puis Nash. A son crédit, un bon plaquage offensif dès l'entame de la deuxième période qui ne fait pas oublier les quatre qu'il a manqué. Il a semblé perdu sur le pré du Vélodrome et a souffert de la comparaison avec Gibson-Park, son vis-à-vis irlandais. Remplacé par Le Garrec à la 64e.

On l’a peu vu en première mi-temps, du fait de la (très) faible possession des Bleus. A l’image de son équipe, le capitaine tricolore fut sous pression et fini par concéder une pénalité facile à la 24e minute qui aurait pu donner un 13-0 mais qui fut fort heureusement sans conséquence avec l’échec de Crowley face aux perches. Pour le reste, Alldritt n’a pas évolué à son niveau habituel, ne gagnant que très rarement la ligne d’avantage. Du coup, le capitaine bleu a multiplié les efforts en défense, prenant le sillage de Charles Ollivon. Le problème, c’est que le jeu de rugby demande d’avancer, et le Rochelais n’a trouvé que peu d’avancée avec une trentaine de mètres gagnés en quinze prises.

Très actif, le flanker toulonnais s’est démené en défense et s’est appliqué à relancer quelques ballons au ras pour dynamiser le jeu de son équipe. Parfois avec succès, parfois moins. Contré en touche par Beirne (36e), le Varois a maintenu son effort pour terminer meilleur plaqueur des Tricolores avec 16 interventions. Habituellement très sollicité en touche, il n’a pas réussi à stabiliser son alignement, un des gros points noirs du XV de France vendredi soir.

Le Toulousain a tenu bon la barre en première mi-temps. On l’a vu percer la défense irlandaise, et plaquer à tour de bras. Il a aussi été précieux en touche où, défensivement, il a souvent été proche du contre à plusieurs moments de la première mi-temps, et a assuré quelques prises délicates en fond d’alignement. Remplacé par Paul Boudehent à la 64ème, qui a apporté sa puissance au centre du terrain ou à l’aile mais qui aurait pu bonifier davantage ses ballons. Remplacé par Cameron Woki (63ème) qui a signé une entrée plutôt neutre, avec une prise en touche et une autre sous un ballon aérien.

Déjà sanctionné d’un carton jaune d’emblée (9ème) pour avoir heurté la tête d’Andrew Porter avec son épaule, le Montpelliérain a touché le fond peu après la demi-heure de jeu en heurtant une nouvelle fois la tête de Caelan Doris, héritant ainsi d’un deuxième carton jaune qui vira au rouge. Une soirée cauchemardesque pour le deuxième ligne du MHR, qui comptait pourtant déjà dix plaquages au moment de quitter le terrain.

Rapidement esseulé dans la cage avec les cartons jaunes donné à Paul Willemse, le Parisien n’a pas ménagé ses efforts pour combler les brèches. Le Parisien s’est aussi illustré dans le domaine aérien, où il fut souvent servi en premier bloc. Une zone où il s’est livré à un beau duel face à O’Mahony. L’invité surprise du premier rassemblement s’est également illustré à la 51ème en inscrivant un essai en force qui redonna des espoirs aux Bleus. Un bilan qui donne le droit au Parisien de prétendre à une deuxième titularisation. Remplacé par Posolo Tuilagi (52e) dont les débuts internationaux ont été gâchés par cette lourde défaite.

Une fois encore, le Rochelais a utilisé sa puissance en premier porteur de balle et a distribué quelques beaux plaquages en première mi-temps, à l’image de celui sur Aki en début de match, ainsi qu’un autre sur Beirne au milieu du terrain quelques minutes plus tard. Remplacé par Dorian Aldegheri (52e), qui s’illustra d’emblée en prenant le meilleur sur la mêlée irlandaise qui était elle aussi réduite à sept. Le problème, c’est que le Toulousain est apparu rapidement dépassé par le rythme d’une rencontre internationale.

Pénalisé en début de partie pour une position de hors-jeu, le talonneur toulousain a distribué de nombreux plaquages appuyés, à l’image de celui qui stoppa net l’immense McCarthy peu avant la demi-heure de jeu. Il signe ainsi un sans-faute en défense (11/11). Globalement, la touche française n’a pas fonctionné au Vélodrome. Est-ce la faute du talonneur ou celle de l’alignement ? Remplacé par Julien Marchand (52e) qui apporta sa puissance dans le jeu mais qui n’a pas fait de miracle avec un alignement aussi hésitant.

Fidèle à son image de pilier passeur, mobile et dynamique, Cyril Baille fut l’un des meilleurs français à Marseille. En plus de bien contenir Furlong en mêlée, le Toulousain s’est illustré dans le jeu courant. Remplacé par Reda Wardi (52e) qui n’est resté que 18 minutes sur le terrain avant de sortir sur blessure.