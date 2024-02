Pierre Berbizier est revenu sur la terrible défaite (17-38) des Bleus face à l'Irlande ce vendredi soir. L'ancien sélectionneur du XV de France de 1991 à 1995 pointe du doigt un problème de stratégie tout en évoquant l'absence du capitaine tricolore, Antoine Dupont...

"On redémarre sur une terrible humiliation", analysait sèchement Pierre Berbizier au micro de France Info. Il faut dire que la claque reçue sur la pelouse du Vélodrome qui plus est en ouverture du Tournoi des 6 Nations et au lendemain de l'échec en quart de finale du Mondial est une véritable désillusion. Une de plus, il faut le dire. À froid, l'ancien sélectionneur du XV de France résumait la défaite des Bleus de la sorte : "L'indiscipline, le carton rouge de Willemse mais également une conquête très fragile avec la touche irlandaise qui a été royale... Une défense française dépassée avec cinq essais encaissés. L'incapacité de mettre un peu de jeu pour mettre en difficulté les Irlandais... Une conquête difficile, une défense absente et de l'inefficacité". Voilà qui a le mérite d'être clair. Au-delà du constat, Pierre Berbizier pointe également du doigt un problème de stratégie : "Nous avions déjà été dominés par les Sud-Africains en quart de finale de la Coupe du monde et cette fois je pense que stratégiquement cela manquait d'ambition. Quand on connaît le jeu irlandais, leur laisser le ballon c'était un risque. On ne sait plus vraiment s'ils sont dans un jeu de dépossession ou de possession. Les joueurs semblent perdus sur le terrain, j'ai l'impression qu'ils ne savent plus où ils en sont."

L'absence de Dupont une nouvelle fois dans la balance

Au passage l'ancien sélectionneur évoque également la communication mise en place par le XV de France ces dernières années. L'art oratoire de Fabien Galthié qui se montre toujours très à son aise face aux médias n'aura échappé à personne. Mais quelle que soit la manière, encore faut-il que le message passe. "La communication semble de plus en plus complexe entre le staff et les joueurs. On parle "d'intensité combattue", je ne sais pas si les joueurs adhèrent à cette communication", affirme l'ancien demi de mêlée. Et dans l'analyse de cette défaite face à l'Irlande, il y a un sujet qui ne pouvait être évité... L'absence d'Antoine Dupont.

Imaginons que Mbappé refuse de jouer avec l'équipe de France et joue le lendemain avec le PSG...

Si tout le monde s'interdisait un peu d'évoquer le sujet, sans doute pour éviter de résumer ce XV de France à la puissance d'un seul homme, il n'empêche que vendredi soir le manque d'Antoine Dupont s'est cruellement fait ressentir. Sans dire que l'issue de cette rencontre aurait été différente s'il avait foulé la pelouse du Vélodrome, Pierre Berbizier assure : "Je pense qu'il aurait été important pour l'équipe de France que le capitaine du XV de France soit présent pour lancer un nouveau cycle quitte à s'adapter. Les gens ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui (N.D.R.L. ce samedi soir) il va jouer avec le Stade toulousain. Imaginons que Kylian Mbappé refuse de jouer avec l'équipe de France et joue le lendemain avec le PSG... Quelle image aurait les gens des footballeurs français ?" Une chose est sûre, il faudra s'habituer à son absence car le demi de mêlée toulousain ne sera pas de la partie pour cette fois.