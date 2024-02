Balayé par l'Irlande au Vélodrome de Marseille ce vendredi (17-38), le XV de France s'est rendu compte de ses limites dans un match à sens unique. Cette défaite, qui suit de près l'énorme désillusion de la Coupe du monde, fait mal. Et si les Bleus étaient rentrés dans le rang ?

Depuis le début du mandat de Fabien Galthié, il y a comme une magie qui émanait du XV de France. Un petit plus qui faisait que, même lorsqu'ils étaient dans une situation plus que compliquée, les Bleus ont toujours su sortir la tête haute, même dans la défaite. Pendant quatre ans, la progression d'un groupe concentré sur l'objectif mondial fut même évidente. Le problème, c'est que le fameux Mondial en France qui était attendu par tous a fait flop et qu'après l'énorme désillusion que fut l'élimination en quart de finale, il a fallu repartir sur un nouveau cycle. Le Tournoi des 6 Nations est alors arrivé très vite, avec directement un duel sous forme de choc face à l'Irlande.

Une claque qui remet en question

Et malgré le contexte, c'est avec une certaine confiance que les hommes de Fabien Galthié se sont plongés dans la préparation de cette rencontre. Seulement, la France a été surclassée comme rarement depuis la prise de pouvoir de l'ancien demi de mêlée. Maîtrisés tactiquement, emportés physiquement, surpassés en touche, étouffés au sol et humiliés au tableau d'affichage... Les Bleus ont vécu l'enfer face à l'Irlande. "Dès lundi, il va falloir se regarder dans un miroir et se dire les vérités", soufflait le capitaine Grégory Alldritt après le match. Son coéquipier Gaël Fickou corroborait : "Ce soir, les Irlandais nous ont surclassés dans tous les domaines".

Il faut alors se rendre à l'évidence : la France a vu ce vendredi ses limites et a surtout constaté qu'elle n'avait plus le niveau des meilleures nations mondiales. Pourtant annoncés comme les principaux concurrents des Irlandais lors de cette édition 2024, les Français ont sombré avec plusieurs de leurs idées. La première d'entre elles, c'est le choix des joueurs. Pour son deuxième cycle, Fabien Galthié a fait le choix de ne pas parier sur la jeunesse comme en 2019 mais de conserver une large partie de l'effectif qui a fait la Coupe du monde. Récemment, il avait même annoncé vouloir emmener 80 % de son effectif actuel jusqu’en 2027.

Tactique et joueurs dépassés

Pourtant, ce sont les "anciens" qui ont ce vendredi symbolisé la chute des Bleus. Le premier nom à venir en tête est celui de Paul Willemse, élément important des premières années de mandat, qui a connu de nombreuses blessures et méformes depuis. Malgré cela, le staff bleu a décidé de lui renouveler sa confiance (après le forfait de Meafou), laissant Cameron Woki et Posolo Tuilagi sur le banc (Romain Taofifenua initialement). Les prestations plus que moyennes de Maxime Lucu, Jonathan Danty ou encore Gaël Fickou posent aussi la question de la place de la nouvelle génération dans le groupe. Les Nolann Le Garrec, Émilien Gailleton ou Nicolas Depoortere n'incarnent-ils pas davantage les promesses de 2027 ?

Autre chute: celle de la tactique. Au-delà de la touche et de la défense sur ballon-porté, qui furent en énorme difficulté ce vendredi, c'est le jeu de dépossession qui a perdu. Acculés pendant l'entièreté du match, les Tricolores ont semblé subir sur chaque impact face à des Irlandais bien plus conquérants. Alors lorsqu'on défend et qu'on subit physiquement, il est difficile d'espérer quelque chose dans ce genre de match... Pour se rendre compte de la descente de cette équipe de France, nous pouvons enfin jeter un œil au classement World Rugby des meilleures nations du monde.

Avec cette défaite à domicile, la France (4e au classement mondial) voit un écart important se créer entre elle et la Nouvelle-Zélande (3e). Surtout, elle sent l'Angleterre se rapprocher dangereusement. Les Anglais pourraient talonner les Bleus en cas de victoire ce samedi contre l'Italie. Une manière de se rendre compte que le XV de France est peut-être rentré dans le rang.