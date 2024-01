À quelques jours du premier match du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande, à Marseille, Jonathan Danty revient sur son début de saison perfectible, parle du capitanat de Grégory Alldritt et de la connexion bordelo-béglaise...

Votre capitaine au Stade Rochelais, Grégory Alldritt, l’est également désormais en bleu. Quel genre de capitaine est-il ?

Il est plutôt bavard, il échange beaucoup. Il a pris le capitanat à La Rochelle par le biais de Ronan O’Gara. Il a donc une vision anglo-saxonne du poste, en exigeant beaucoup de précision, d’application. Tout en restant un peu français, en ajoutant le sourire. En équipe de France, c’est un choix unanime du staff. C’est un leader dans la parole et, surtout, dans les actes.

Comment avez-vous vécu ces derniers mois depuis l’élimination en Coupe du monde ?

La descente a été très dure. On a vécu quatre mois ensemble, on a passé des moments conviviaux avec nos familles et enfants. Rentrer du jour au lendemain à la maison est toujours délicat. On retrouve la routine, une vie différente, avec la vaisselle et la lessive à faire (rires). On est conscient d’être privilégié. Et on a tous travaillé dur pour revenir en équipe de France.

Une victoire dans le Tournoi peut-elle consoler de la Coupe du monde ?

Malheureusement, la Coupe du monde, c’est du passé maintenant. Il n’y a plus aucun d’intérêt de revenir en arrière. On essaie donc, entre nous, d’en parler le moins possible. On est tourné vers ce match contre l’Irlande. On veut commencer le Tournoi de la plus belle des façons. On sait que les années paires, avec trois réceptions, c’est plutôt intéressant…

Au centre, avec Gaël Fickou, vous allez être attendus après un Mondial en demi-teinte…

Avec Gaël, nous avons été pas mal critiqués. Mais on a la confiance du staff. Et, j’espère, de nos coéquipiers (sourire). On fait preuve de maturité depuis plusieurs années déjà. Dans les moments un peu plus difficiles individuellement, on sait qu’on peut se retrouver dans le collectif. Je ne veux pas trop m’avancer mais je pense qu’on sera au rendez-vous vendredi…

Vous avez 31 ans, vous projetez-vous sur la Coupe du monde 2027 ?

Je vais déjà profiter à fond de ce Tournoi. On verra après ce qui se profilera, compétition par compétition. Depuis quatre ans, j’ai une vision au jour le jour et je vais continuer ainsi.

Avec une charnière et des ailiers de l’UBB, cela signifie-t-il que la France va jouer ‘’à la bordelaise’’ ?

Leur ADN est différent de ce que je connais à La Rochelle. À Bordeaux, ils jouent plus que nous. Mais là, on est en équipe de France. On a un plan de jeu, une tactique dans lesquels on se retrouve tous. On se concentre sur la stratégie du XV de France.

L’Irlande sans son maître à jouer Jonathan Sexton, jeune retraité, ce sera différent ?

L’Irlande applique les mêmes schémas, joue de la même manière depuis pas mal d’années. Avec La Rochelle, on a affronté le Leinster en début de saison et c’était le même système de jeu qu’avant. Donc non. À mon avis, il ne faut pas s’attendre à de gros changements.

Le successeur de Sexton va être scruté. Faut-il lui mettre la pression pour le faire déjouer ?

Oui et non. On a vu qu’il avait des qualités et des faiblesses. Mais on se concentre plus sur nous que sur l’équipe adverse…