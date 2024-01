Thomas Ramos : « Il y a tout pour faire un grand match »

L’arrière du XV de France Thomas Ramos (28 ans, 31 sélections) s’est présenté face à la presse, lundi soir. Il y a évoqué le quotidien des Bleus à Marcoussis, l’absence d’Antoine Dupont, le système de jeu des Diables Verts et ce que change pour lui la règle du « 50-22 »...

La méthode de travail a-t-elle changé, depuis la fin de la Coupe du monde ?

Il y a un nouveau staff, une nouvelle façon de fonctionner sur certains points. Ce sont juste des petits détails qui viennent s’ajouter à ce que nous faisions déjà.

L’absence d’Antoine Dupont change-t-elle beaucoup de choses, au quotidien ?

Forcément, il était le capitaine de l’équipe et reste l’un des meilleurs joueurs du monde.

Moi, je le vois toute la semaine, donc ça va. Mais il manquera probablement à certains. (rires) Aujourd’hui, on a de toute façon deux demis de mêlée de très haut niveau (Nolann Le Garrec et Maxime Lucu) qui font une très belle saison en club. Ils sont prêts à relever le défi.

Vous avez récemment intégré le groupe des leaders du XV de France. Que cela change-t-il pour vous, au quotidien ?

J’y ai été convié dernièrement par Fabien (Galthié). Il y a quelques réunions dans la semaine. Leader ou pas, quand il y a quelque chose à dire, je l’ai de toute façon toujours fait savoir. Ça ne change donc pas grand-chose pour moi : peu importe le rôle que l’on me donne, je suis toujours aussi concentré.

Pourquoi n’y étiez-vous pas, dès le départ ?

Je suis dans le groupe France depuis maintenant quelques années mais je n’ai pas toujours eu ma place sur le terrain. Partant de là, il était compliqué d’aller voir les mecs et de donner tel ou tel conseil. Maintenant que je joue davantage, j’essaie de prendre la parole, de façon précise et efficace.

Comment utilisez-vous la particularité du « 50-22 », sur le terrain ?

Il y a une nouvelle règle, il faut s’en servir. Depuis l’instauration de cette règle, les équipes essaient de renforcer le troisième rideau et devant, il y a davantage d’espaces à jouer. À nous d’en profiter.

Parlez-vous à Marcoussis de l’absence de Johnny Sexton, qui s’est retiré des terrains à la fin de la Coupe du monde ?

On ne parle pas beaucoup de Sexton, non. On parle juste des numéros 10 qui peuvent le remplacer. De toute façon, le rugby irlandais ne changera pas de système : 90 % de l’équipe est restée la même par rapport à la Coupe du monde ou au dernier Tournoi et le sélectionneur (Andy Farrell) est lui aussi resté en place.

Est-ce une bonne chose de démarrer le Tournoi des 6 Nations par l’Irlande, votre plus grand rival en vue du titre dans cette compétition ?

Oui. Depuis une semaine et demie, on est d’ailleurs dans le vif du sujet. On fait partie des nations qui peuvent remporter ce Tournoi et on va le démarrer face à un pays qui peut aussi le gagner. […] On connaît tous, aussi, l’ambiance au Vélodrome. Il y a donc tout pour faire un grand match . Et puis, si on bat l’Irlande, peut-être nous parlera-t-on moins de la Coupe du monde…

Vous utilisez depuis peu un protège-dents connecté, destiné à mesurer l’impact des collisions sur les joueurs. En quoi est-ce utile ?

On verra… Moi, je trouve néanmoins un peu dommage qu’on nous oblige à faire ça. Ils auraient pu proposer : « qui veut ? Qui ne veut pas ? » Voilà… Mais c’est juste mon avis…