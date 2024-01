Dans l'émission viàMidol Des Mauls et Débats, la liste de 34 joueurs de Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 Nations, a largement été évoquée. Les journalistes sont aussi revenus sur le choix de nommer Grégory Alldritt capitaine au détriment de Charles Ollivon.

L'évidente surprise. Grégory Alldritt a été choisi pour mener l'équipe de France lors du Tournoi des 6 Nations. Antoine Dupont absent, le numéro 8 de La Rochelle devance Charles Ollivon, habituel vice-capitaine quand le demi de mêlée manquait à l'appel sur le premier mandat de Fabien Galthié.

Dans l'émission viàMidol Des Mauls et Débats, ce choix a fait réagir notre journaliste Vincent Bissonnet : "C'est une surprise car il y a une hiérarchie qui s'était dégagée sur les quatre années du mandat Galthié. Il y a un basculement." Mais ce dernier comprend la logique de nommer le Rochelais capitaine. "Le capitanat d'Alldritt peut être surprenant quand on connaît les habitudes de Fabien Galthié mais il y a une forme de logique. Déjà, par l'âge, aujourd'hui si on se projette sur les quatre années à venir, Alldritt est complètement dans le projet, il a 26 ans, il en aura 30 en 2027. Pour Charles Ollivon, la question peut se poser. Grégory Alldritt de par ses performances, le leadership qu'il a pris en club et en équipe de France, il est apparu comme un capitaine en puissance aux yeux de Fabien Galthié."