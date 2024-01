Wolrd Rugby a dévoilé les arbitres qui officieront pour le Tournoi des 6 Nations 2024. La France sera notamment dirigée par un néophyte à ce niveau. Ben O'Keeffe sera, lui, au sifflet d'un match lors de la première journée.

C'est certainement un évènement auquel le staff accorde beaucoup plus d'importance qu'on ne peut le penser. La nomination des arbitres peut paraître assez anodine, mais chaque homme au sifflet conserve sa façon de diriger un match. Fabien Galthié sait désormais qui officiera pour les rencontres du XV de France pour cette édition 2024 du Tournoi des 6 Nations. Les déjà connu, Karl Dickson (Irlande), Nic Berry (Écosse), Luke Pearce (pays de Galles) ou encore Angus Gardner (Angleterre), arbitreront des matchs des Bleus. C'est, en revanche, un néophyte à ce niveau qui sera au sifflet de la rencontre contre l'Italie au stade Pierre-Mauroy. Christophe Ridley (Angleterre) qui a déjà été arbitre assistant pour des matchs du Tournoi des 6 Nations (2022, 2023), va cette fois se retrouver au centre du terrain.

O'Keeffe arbitre principal

Ben O'Keeffe, qui avait arbitré le quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud, va cette fois officier pour le match entre le pays de Galles et l'Écosse lors de la première journée (samedi 3 février). Parmi les autres noms marquants le Francais Pierre Brousset (assisté de Mathieu Raynal et Luc Ramos) sera au sifflet de la rencontre entre l'Irlande et l'Italie (dimanche 11 février). L'arbitre géorgien, Nika Amashukeli, qui a tenu le sifflet lors de la dernière Coupe du monde, va diriger le choc entre l'Angleterre et l'Irlande.