Gonzalo Quesada, qui va participer à son premier Tournoi des 6 Nations en tant qu’entraîneur principal, s’est projeté, chez nos confrères d’On Rugby, sur le gros défi qui l’attend début février avec la sélection nationale.

C’est le début d’une nouvelle aventure pour Gonzalo Quesada. Après la fin de son contrat au Stade français en juin 2023, il a été nommé à la tête de l’Italie et le Tournoi des 6 Nations, qui se profile, est le premier grand rendez-vous du technicien argentin avec la Squadra. “Pouvoir vivre et participer aux Six Nations a certainement été l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce défi en tant qu'entraîneur principal de l'Italie”, a avoué Quesada, dans un entretien accordé au média italien On Rugby en début de semaine.

Quesada et le “désir de bien faire”

En endossant ce rôle de grand patron du rugby italien, Quesada, qui a déjà participé à plusieurs tournois avec l’équipe de France (il était adjoint de Marc Lièvremont entre 2008 et 2011), sait qu’il s’est engagé dans une mission qui ne sera pas évidente. “Nous serons confrontés à cinq équipes qui ont certainement plus de chances que nous dans le tournoi, mais je sais aussi que j'entraîne une jeune équipe, qui a un désir de bien faire, de grandir et de montrer qu'elle a une éthique de travail importante, a expliqué le coach argentin. Nous voulons rivaliser avec ces équipes et montrer sur le terrain que nous avons beaucoup d'armes pour être là.”

De l’autre côté des Alpes, Quesada (49 ans) travaillera avec un staff composé de Marius Goosen, Andrea Moretti, German Fernandez et Philippe Doussy. Ce dernier, qui officiait au Racing il y a peu, connaît bien l’environnement transalpin, puisqu’il a fait partie du staff de Nick Mallett, puis de Jacques Brunel, entre 2009 et 2012. Chacun aura une répartition bien précise de ses tâches. “Je serai responsable de la stratégie et de l'attaque, a détaillé Quesada, toujours chez nos confrères d’On Rugby. Marius Goosen s'occupera de la défense, Philippe Doussy travaillera sur les skills, le jeu au pied et les réceptions de ballons hauts. German Fernandez se concentrera sur la dynamique autour des rucks, et enfin Andrea Moretti travaillera avec les avants sur les phases statiques.”

Quesada : “Au début, nous aurons peu de temps”

Pour sa première liste, qu’il a communiquée la semaine dernière, Quesada n’a pas révolutionné le groupe italien, même s’il a appelé cinq nouveaux : Matteo Nocera, Luca Rizzolo, Mirco Spagnolo, Alessandro Izekor et Ross Vintcent. Il a aussi convoqué sept joueurs qui évoluent dans le championnat français : les Catalans Pietro Ceccarelli et Tommaso Allan, le Toulousain Ange Capuozzo, le Bayonnais Federico Mori, les Lyonnais Martin Page-Relo et Monty Ioane, ainsi que le Montpelliérain Paolo Garbisi.

Ces joueurs qui, pour la plupart, peuvent évoluer à plusieurs postes, permettront d’ailleurs à Quesada d’avoir différentes options au moment d’établir sa stratégie pour les premières échéances. “Capuozzo, peut jouer arrière ou ailier, Garbisi, peut jouer ouvreur ou premier centre, c’est certainement un avantage, a estimé l’ex manager du BOPB dans la presse italienne. Cela pourrait nous permettre, aussi, d’avoir un banc solide. [...] Néanmoins, ce que je regrette, c'est que, du moins au début, nous aurons peu de temps, parce que tous les joueurs qui évoluent dans des clubs étrangers arriveront en dernier." Pour rappel, l’Italie commencera le Tournoi le samedi 3 février, à Rome, contre l’Angleterre.