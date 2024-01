Rassemblement à Marcoussis oblige, les forces bleues se sont faites rares sur les pelouses de Top 14 ce week-end. Mais relâché, Esteban Abadie s'est montré à son avantage, tout comme Posolo Tuilagi, appelé pour rejoindre le groupe du XV de France. Les performances des Bleus en Top 14 !

On ne peut vous dire ce qu'on fait les Thomas Ramos, Damian Penaud et consorts de leur dimanche. En revanche, certains Bleus se sont montrés sur les pelouses de Top 14 pour cette 13e journée de championnat. Parmi eux, trois Toulonnais, Esteban Abadie, qui avait découvert Marcoussis dans la semaine, a continué de planer sur son petit nuage. Titularisé avec le numéro 7 dans le dos, l'ancien briviste s'est d'abord illustré avec un beau relais sur l'essai de Ben White. Comme à son habitude, il a rayonné en touche et a, en plus, gagné 46 mètres cuir en main. Ajoutez à cela un beau 6/6 au plaquage et voici une nouvelle performance majuscule du Toulonnais.

Dans le même temps, Melvyn Jaminet a, lui, vécu un match plus contrasté, excellent face aux perches (7/7), il donne en plus la victoire aux siens peu avant la sirène. Mais dans le jeu courant, le Varois a connu beaucoup plus de difficulté et a toujours du mal à retrouver ses jambes catalanes. Légèrement touché, il n'a en plus pas été appelé pour le match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande. Entré en cours de jeu, Matthias Halagahu ne s'est pas montré à son avantage. Il a raté trois plaquages en 16 minutes. Le jeune Toulonnais n'a d'ailleurs pas été rappelé par le sélectionneur Fabien Galthié pour cette nouvelle semaine de préparation.

Posolo Tuilagi bouscule tout sur son passage

C'est un autre jeune deuxième ligne qui lui a été préféré, Posolo Tuilagi, intégrant le groupe des 34 joueurs qui préparent le choc face au XV du Trèfle. Alors, qu'il a d'abord impressionné le staff lors de sa journée en tant que partenaire d'entraînement ce jeudi, le Catalan a continué sur sa lancée face au Lou. Certes, il a échappé un ballon d'essai, mais peu seraient parvenus à ne serait-ce qu'effleurer la ligne. Pour le reste, il a tout bougé sur son passage avec 50 mètres parcourus avec le ballon, cinq défenseurs battus et deux ballons grattés, en défense. Vraisemblablement assez pour finir de convaincre Fabien Galthié de l'appeler.

Le jeune deuxième ligne de Perpignan devrait faire partie de la liste des 34 joueurs appelés ce dimanche pour préparer le match face à l'Irlande !



Plus d'infos : https://t.co/5Ae23BGic5 pic.twitter.com/YaYZY2rd1g — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2024

Hyperactif, Emilien Gailleton, a aussi connu un peu de déchets en défense (11 plaquages et 4 ratés), de l'autre côté du terrain il a quand même battu quatre défenseurs, mais n'a pas pu empêcher la défaite des siens. Théo Attissogbe, partenaire d'entraînement du XV de France jeudi, s'est surtout illustré en défense avec 13 plaquages réussis. En face, Lenni Nouchi, entré a la 46e minute a découpé à tout va (7/7 au plaquage) et, comme Posolo Tuilagi, il a rejoint le groupe des 34.

Barré à la hauteur

Il profite sans doute de la blessure de Melvyn Jaminet, mais ce n'est pas un hasard de voir Léo Barré appelé avec le XV de France. Très bon depuis le début de la saison, il s'est montré plutôt à son avantage sur la pelouse de l'UBB et c'est lui qui monte à Marcoussis plutôt que son adversaire du jour Romain Buros. Gaëtan Barlot a encore une fois été trop imprécis en touche, mais il s'est démené dans le jeu courant et a battu quatre défenseurs.

Alexandre Roumat a connu quelques difficultés et a notamment été pénalisé, mais il a quand même réalisé un beau 9/9 aux plaquages et a parcouru 50 mètres avec le ballon. Le Toulousain qui remplaçait Anthony Jelonch dans le groupe pour cette première semaine de rassemblement n'a pas été rappelé par le staff.