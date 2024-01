Ce dimanche soir, le FFR a communiqué les six joueurs appelés par Fabien Galthié pour préparer le match contre l'Irlande. Auteur d'une bonne prestation contre La Rochelle, Melvyn Jaminet est forfait. Le Parisien Léo Barré est convoqué pour couvrir le poste d'arrière. Posolo Tuilagi et Lenni Nouchi font également partie du groupe de 34.

Melvyn Jaminet joue de malchance. Ce samedi soir, l'arrière de Toulon a réalisé un match plein face à La Rochelle, avec notamment un 100% au pied. Il a inscrit la pénalité de la gagne quelques secondes avant le coup de sifflet final.

Logiquement, l'ancien joueur de Toulouse était attendu du côté de Marcoussis pour préparer la rencontre face à l'Irlande. Il n'en sera rien. La FFR a annoncé ce dimanche soir le forfait du Varois. Victime d'une béquille, il ne peut pas tenir sa place. Ce forfait "profite" à Léo Barré. Le jeune parisien fait partie des six joueurs qui complètent le groupe de 34.

Tuilagi et Nouchi ont gagné leur place

C'était attendu, Posolo Tuilagi intègre le groupe France pour préparer le Tournoi. Initialement pas présent dans la liste des 34 communiquée par Fabien Galthié, le Perpignanais a marqué des points jeudi dernier lors de l'entraînement à haute intensité. Lui qui avait rejoint Marcoussis pour une seule journée avant de retrouver l'Usap pour jouer face à Lyon. Ce samedi, le colosse catalan a d'ailleurs été à son avantage.

Pour Lenni Nouchi, c'est à peu près le même destin. Le Montpelliérain a lui aussi visité Marcoussis en compagnie de Tuilagi la semaine dernière. Le champion du monde U20 a également gagné sa place.

De leur côté, Esteban Abadie, Gaëtan Barlot et Émilien Gailleton sont toujours là. Les trois hommes étaient tous titulaire avec leur club ce week-end et vont retrouver la capitale. Matthias Halagahu et Alexandre Roumat (titulaire ce dimanche soir avec Toulouse) sortent eux du groupe.

Les 6 joueurs appelés :