À Mayol, dans le cadre de la 13e journée de Top 14, le RCT a retrouvé le sourire face au Stade rochelais (25-23). Esteban Abadie a permis aux siens d’enrayer la mauvaise spirale des Rouge et Noir (six revers sur les sept derniers matchs). Ihaia West n’était pas dans un très grand jour du côté des Maritimes alors qu'il faisait son retour à Mayol.

Les Tops

Esteban Abadie

Relâché par l’équipe de France pour disputer cette rencontre, le troisième ligne aile a été brillant. Il a, comme à l’accoutumée, rayonné en touche. Dans le jeu courant, il a été décisif sur l’essai inscrit par Ben White avec un relais inspiré dans la défense adverse, et une passe après contact pour Duncan Paia’aua. Il est d’ailleurs l’avant varois qui a le plus avancé (46 mètres parcourus). Il a été parfait en défense (6 plaquages réussis sur 6 tentés). On en aurait presque oublié que c’était son match de reprise.

Louis Penverhne

Le champion du monde moins de 20 ans fêtait sa première titularisation cette saison. Il a été largement au niveau, en réalisant une magnifique performance dans le jeu et notamment en mêlée fermée. Il a été parfait en défense (10 plaquages réussis). Il a un avenir brillant, et cette performance va lui permettre de grandir.

Melvyn Jaminet

Melvyn Jaminet a réalisé un 100% face aux perches ce samedi soir. Icon Sport

C’est un drôle de match vécu par l’arrière international. Il peut vraiment mieux faire dans le jeu courant, et même dans son jeu au pied de déplacement. Il a souffert de la comparaison avec Brice Dulin, qui a été proche de réussir plusieurs 50-22. En revanche, Toulon l’a acheté pour gagner des matchs. Dans son rôle de buteur, il a été froid comme la glace. Auteur d’un 7/7 face aux perches, il n’a pas tremblé au moment de convertir la dernière pénalité, à 45 mètres, face aux poteaux pour donner la victoire à son équipe.

Les Flops

Waisea Nayacalevu

On est encore loin du génial centre qui a enchanté le Top 14 sous les couleurs du Stade Français Paris. Il a encore presque tout raté, et il semble emprunté physiquement depuis sa rentrée à la coupe du Monde. Il a gagné un seul mètre dans la défense adverse, et il ne parvient plus à jouer au même rythme que Duncan Paia’aua. Pourtant, la saison passée, ils ont formé une paire brillante.

Ihaia West

Ihaia West était de retour à Toulon. Icon Sport

Pour son retour à Mayol, il n’a pas été étincelant. Il n’a pesé dans l’attaque rochelaise, qui était venue avec un plan de jeu assez réduit. Il a trouvé une touche directe en fin de match qui a coûté cher à son équipe. Dans la hiérarchie face à Hastoy et Reus, le Néo-Zélandais n’a pas marqué des points.

Rémi Picquette

Dans la cage maritime, il n’a pas fait oublier le grand Will Skelton. Il a très peu utilisé en porteur de balle autour des rucks, alors que La Rochelle n’a pas voulu jouer sur les ailes. Il a été poreux en défense avec deux plaquages réussis et deux plaquages manqués. Il a été plaqué sèchement par Ribbans, et il a été remplacé alors qu’il avait du mal à reprendre ses esprits. Un symbole de cette rencontre : c’est un match à oublier.