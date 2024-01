Montpellier a remporté une troisième victoire de suite au GGL Stadium face à Pau lors de la 13e journée du Top 14 (22-17). Plus solide défensivement, le MHR s'est montré maladroit, mais a finalement su trouver la faille face à des Palois héroïques défensivement, mais indisciplinés.

Montpellier enchaîne. Après avoir dominé Toulon avant la trêve, les Héraultais ont remporté leur quatrième victoire à domicile cette saison en dominant Pau lors de la 13e journée, la dernière de la phase aller, du Top 14 (22-17).

Pau se heurte à la défense montpelliéraine...

Montpellier a d'abord été cueilli à froid. Au bout de trente-six secondes, Dan Robson lit parfaitement la trajectoire de passe de Louis Carbonel et file à l'essai. Pas déboussolés, les Héraultais répondent six minutes plus tard. Sur un ballon porté, Cobus Reinach trouve Jan Serfontein sur une sautée. Le trois-quarts sud-africain remettait les deux équipes à égalité après la transformation de l'essai. Pau domine et a la possession du ballon, mais se heurte au bon rideau défensif des champions de France 2021.

Les Montpelliérains sortent vainqueurs grâce à une meilleure gestion dans le deuxième acte face à la Section paloise.



Il faut attendre jusqu'à la demi-heure de jeu pour voir Joe Simmonds inscrire trois points supplémentaires au pied, sur sa seule tentative. Louis Carbonel lui rendra la pareille une minute avant la sirène, alors que Montpellier, qui a pris l'ascendant dans les dix dernières minutes de la première période, avait manqué d'aplatir pour un pied en touche limite de Ben Lam sur l'action précédente. À la pause, les deux équipes étaient à égalité : 10 partout.

... Puis le chêne Montpellier se heurte au roseau Pau

Les Montpelliérains appuient sur l'accélérateur en seconde période, mais se montrent maladroits au moment de conclure. La défense de Pau est héroïque et par deux fois, les locaux manquent d'aplatir. Le sort semble même s'acharner sur les Héraultais après une pénalité manquée de Louis Carbonel. C'est à un quart d'heure du terme que la lumière arrivera du côté du MHR. Bien servi dans les 22, Sam Simmonds s'avance et s'approche de l'en-but. Dans la continuité de l'action Florian Veraeghe use de son bras télescopique pour aplatir et évoluer en supériorité numérique après le jaune pris par Jack Maddocks en raison de l'accumulation de fautes paloises. Cinq minutes plus tard, sur une contre-attaque, Léo Coly envoie un jeu au pied qui prend de court la défense béarnaise. Arthur Vincent a bien suivi et sécurise la victoire des Héraultais. Un ultime essai, dans la confusion de Mehdi Tlili offre à Pau le bonus défensif.

Grâce à ce succès, Montpellier est toujours dernier, mais se rapproche d'Oyonnax, 13e. Pau est provisoirement toujours dans le top 6, mais est à portée de fusil de La Rochelle. La semaine prochaine, la Section paloise recevra Castres pour une revanche de la 1ère journée, quand le CO s'était imposé à Pierre-Fabre grâce à une pénalité à la sirène. Montpellier se déplacera à La Rochelle.