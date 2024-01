À Toulouse, la période tant redoutée des doublons débute. Un moment d'ores et déjà primordial pour la suite de saison des Stadistes. Cette année, en plus des jeunes sur qui ils ont l'habitude de s'appuyer, les Toulousains pourront en plus compter sur un soutien de poids, un certain Antoine Dupont.

À Toulouse, les giboulées de mars sont souvent un peu en avance et les perturbations pointent le bout de leur nez dès janvier. La fête est vraiment terminée et les internationaux s'en sont allés. Au Stade toulousain, c'est le début de la période tant redoutée des fameux doublons. Certes, les Hauts-Garonnais sont loin d'être les seuls à perdre leurs meilleurs joueurs, mais chez eux l'impôt est particulièrement rude. D'autant qu'ils devront en plus se passer de nombreux cadres à cause de blessures, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, dont la saison est déjà terminée, et évidemment Romain Ntamack qui poursuit sa rééducation.

Mais Ugo Mola et ses hommes le savent, quand ils parviennent à traverser cette période en limitant la casse, souvent un trophée attend au bout, comme l'an dernier. En 2022, alors que les internationaux faisaient le Grand Chelem, Toulouse avait laissé beaucoup de plumes pendant les doublons, résultat : élimination en demi-finale en Champions Cup et en Top 14. Virgile Lacombe, entraîneurs des avants, prévient : "Certains vont devoir se montrer en leaders (...). C'est une nouvelle période de doublons qui va permettre à des joueurs de se montrer et aller chercher des places pour la fin de saison." Richie Arnold abonde en ce sens, "C'est excitant, certes, il nous manque beaucoup de joueurs, mais cela donne des bonnes opportunités pour les jeunes."

Les jeunes aux commandes

Même si ses dix feuilles de matchs et six titularisations cette saison peuvent faire penser le contraire, Guillaume Cramont -qui vient de prolonger avec le Stade toulousain- fait partie de ces jeunes. Lui, qui a l'habitude de ses périodes de doublons va devoir (comme il le fait déjà), montrer au staff qu'il peut compter sur lui. Mais le principal intéressé préfère rester décontracté : "C'est assez naturel, on a l'habitude de jouer avec les joueurs qui restent. Il faut simplement retrouver quelques automatismes, mais on ne se met pas la pression, on se fait tous confiance (...). On a simplement envie de montrer qu'on n'est pas l'équipe B de Toulouse."

D'autres jeunes auront évidemment l'occasion de se montrer plus qu'à l’accoutumée, c'est par exemple le cas de Mathis Castro Ferreira, qui vient lui aussi de prolonger son contrat avec les Rouge et Noir.

Le magicien à la baguette

Les Stadistes ont l'habitude de ces périodes de doublons, d'autant qu'en cette année de Coupe du monde, ils avaient déjà vécu un début de saison sans leurs cadres. Mais cette fois la donne est légèrement différente. Face au Racing 92, puis pour la réception de Bayonne, les Toulousains pourront compter sur la présence d'un certain Antoine Dupont, qui ne participe pas au Tournoi des 6 Nations pour se concentrer sur le rugby à 7. Forcément, quand on a un joueur de ce calibre dans ses rangs, les perspectives sont différentes, et qui de mieux que le capitaine du club pour épauler les jeunes. Si Toulouse s'est grandement facilité la tâche en Champions Cup -le club peut potentiellement recevoir jusqu'à la demi-finale- en Top 14, les hommes d'Ugo Mola n'ont pas une grande marge. Ce premier bloc de deux matchs pourrait dégager la vue aux Rouge et Noir ou au contraire l'assombrir.